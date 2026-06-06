Marten de Roon menyampaikan pesan yang jelas kepada Ronald Koeman: “Jika saya tidak bermain sama sekali di Piala Dunia…”

Marten de Roon sangat menantikan dimulainya Piala Dunia, demikian ia sampaikan dalam wawancara dengan NU.nl. Gelandang bertahan Atalanta Bergamo berusia 35 tahun itu hampir tidak lagi mengharapkan panggilan untuk tim nasional Belanda, namun akhirnya tetap dipanggil.

Hal itu terutama disebabkan oleh cedera lutut parah yang dialami Jerdy Schouten. “Saya rasa ini terutama karena semakin sedikit gelandang bertahan murni,” kata De Roon. “Berapa banyak opsi yang Anda miliki sebagai pengganti Schouten? Ambil contoh Kees Smit dan Luciano Valente, yang tidak masuk skuad. Mereka kan lebih menyerang daripada saya.”

“Saya membaca di media bahwa saya masuk dalam pertimbangan, tapi itu tidak selalu bisa dipercaya,” kata De Roon dengan tenang. “Saya tidak pernah menumbuhkan harapan pada diri sendiri. Kalau begitu, Anda hanya akan kecewa jika hal itu tidak terjadi.”

Namun, dia akhirnya mendapat telepon dari Ronald Koeman. “Saya tersenyum tanpa henti sejak mendengar kabar itu. Senyum ini tidak akan hilang dalam waktu dekat,” kata De Roon, yang memiliki peran penting di dalam kelompok pemain Oranje.

“Dalam skuad ada 26 pemain, yang di klub mereka sering kali termasuk yang terbaik,” jelas gelandang tersebut. “Di sini mereka hanyalah ‘salah satu pemain’ dan beberapa di antaranya jarang atau bahkan sama sekali tidak mendapat kesempatan bermain. Itu bisa sangat sulit. Untuk para pemain itu, saya juga ingin ada di sana.”

Pelatih timnas telah menekankan setelah mengumumkan skuad Piala Dunia betapa pentingnya menjaga motivasi para pemain cadangan selama turnamen. “Saya dengar hal itu tidak berjalan dengan baik di Jerman,” kata De Roon. “Di Belanda, kami memang lebih individualis. Padahal, justru penting agar pemain nomor 20 hingga 26 juga tetap termotivasi.”

Pola pikir De Roon sendiri sangat jelas. “Bagi saya, ini mudah. Jika saya bermain sejak menit pertama, itu bagus. Jika saya tidak bermain sama sekali, tetapi kami tetap menampilkan performa yang fantastis, saya juga akan menikmatinya sepenuhnya. Saya ingin menjalani turnamen terakhir ini dengan cara terbaik dan paling menyenangkan.”