Marten de Roon pada Minggu resmi diperkenalkan di AS Roma. Gelandang berusia 35 tahun itu dalam wawancara pertamanya di kanal klub langsung ditanya soal beberapa unggahan media sosialnya di masa lalu dan mengakui kesalahannya.

De Roon datang dari Atalanta dan menandatangani kontrak selama satu musim di Stadio Olimpico. Menurut Il Tempo, Roma merekrutnya secara gratis, tetapi melalui bonus, termasuk jika berhasil meraih scudetto, jumlahnya bisa meningkat hingga 600.000 euro.

De Roon memainkan 445 pertandingan untuk Atalanta dan 19 kali menghadapi Roma di Serie A. Pemain asal Zwijndrecht itu menjalani duel-duel panas dengan antara lain rekan setim barunya Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini, serta mencetak 3 dari 23 golnya untuk Atalanta ke gawang Roma.

Ia bahkan menentukan hasil pertemuan edisi 25 September 2019 dengan mengubah skor menjadi 0-2 sesaat sebelum laga usai. Setelah pertandingan, ia mengunggah sebuah 'gif' dirinya seusai gol tersebut dengan teks: "Saat kamu menghentikan admin AS Roma untuk memasang meme kemenangan."

Pada 24 April 2023, Atalanta kembali menghadapi Roma, yang beberapa hari sebelumnya mencapai semifinal Liga Europa dengan menyingkirkan Feyenoord. Klub Rotterdam itu juga sudah kalah dari Roma pada 2022, saat final Liga Konferensi (1-0).

Dalam konferensi pers setelah perempat final Liga Europa itu, pelatih Roma saat itu José Mourinho memberikan gantungan kunci Liga Konferensi kepada reporter NOS, Joep Schreuder. "Bagus, kan?", ujar pria Portugal itu melontarkan sindiran.

Atalanta mengalahkan Roma pada akhir pekan itu setelah pertemuan dengan Feyenoord dengan skor 3-1, lalu De Roon mengunggah foto dirinya dengan tatapan tajam dan jari tengah teracung. Di jari tengah itu tergantung versi suntingan dari gantungan kunci milik Mourinho.

"Saat akar saya berada di Rotterdam dan Anda mengalahkan AS Roma," tulis De Roon pada foto itu. Karena itu, kedatangannya ke Roma juga tidak disambut baik oleh semua suporter, tetapi kini ia berharap bisa memenangkan hati mereka.

"Ya, itu sangat jelas," jawabnya ketika ditanya soal masa lalunya di media sosial. "Saya adalah seseorang yang selalu ada di media sosial. Saya selalu sedikit mencari batasnya. Dalam kasus ini saya rasa saya sedikit melewati batas."

"Tetapi ada juga penjelasannya. Saya selalu mengunggah di media sosial bersama dua teman, dan pada satu kesempatan itu... Ini akan terdengar seperti kebohongan, tetapi itu satu-satunya kali saya tidak menyetujui sebuah unggahan."

"Itu karena setelah pertandingan kami semua menjalani wawancara. Tetapi dalam kasus itu saya menyesal, karena saya sudah melangkah terlalu jauh," kata De Roon, yang kemungkinan besar pada Senin malam langsung masuk skuad untuk laga tandang melawan Lecce (18.30).

Pada Sabtu malam, justru Atalanta yang akan datang bertandang dan duel itu, selain bagi De Roon, juga akan menjadi pertemuan spesial bagi pelatih Gian Piero Gasperini, yang sukses memimpin di Bergamo selama sembilan tahun sebelum hengkang ke Roma pada pertengahan 2025.







