Marten de Roon akan bermain dengan nomor punggung 3 pada Piala Dunia mendatang, demikian terungkap dari daftar yang diterbitkan FIFA. Para pemain bintang seperti Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, dan Memphis Depay tetap menggunakan nomor punggung mereka yang biasa.

Nomor punggung De Roon (3) dan Jan-Paul van Hecke (6) sangat mencolok. Mengingat posisi mereka, biasanya nomor punggung ini akan dibalik.

Bart Verbruggen mendapat nomor punggung 1 dan tampaknya sudah siap untuk Piala Dunia pertamanya sebagai penjaga gawang Belanda.

Timnas Belanda tampaknya akan memainkan semua pertandingan di fase grup dengan seragam kandang. Hal ini terlihat dari tangkapan layar yang diambil dari dokumen FIFA yang sama.