Pada Sabtu malam, sorotan dalam laga AS Roma melawan Atalanta tanpa diragukan lagi akan tertuju kepada Marten de Roon. Legenda klub La Dea itu baru-baru ini pindah ke ibu kota Italia dan hal tersebut memicu reaksi marah dari suporter Atalanta. Salah satu dari suporter tersebut pada Kamis membakar jersey miliknya yang sangat mahal.

De Roon total memainkan tak kurang dari 445 pertandingan untuk Atalanta, sebuah pencapaian yang belum pernah disamai siapa pun. Gelandang bertahan berusia 35 tahun itu mendapat kabar menjelang akhir periode transfer bahwa klub memiliki 'rencana lain'. De Roon memilih bergabung dengan Roma untuk bereuni dengan pelatih Gian Piero Gasperini, yang sangat sukses menangani Atalanta pada periode 2016 hingga 2025.

De Roon menjalani debut akhir pekan lalu saat Roma menang telak di kandang Lecce (0-4), tetapi perhatian utama akan tertuju pada Sabtu. Saat itulah ia memainkan pertandingan pertamanya untuk Roma di Stadio Olimpico, melawan klub yang membesarkan namanya.

Figur yang dikenal luas di Italia sebagai entrepreneur, pengusaha, dan fan Atalanta, Fabio Acquaroli, sama sekali tidak memahami tindakan mantan kapten 'nya' itu dan memutuskan untuk membakar jersey spesial miliknya.

Acquaroli membeli jersey spesial tersebut dalam sebuah lelang, yang seluruh hasilnya disumbangkan untuk departemen pediatri di rumah sakit Papa Giovanni di Bergamo. Acquaroli membayar 2.000 euro untuk jersey itu, tetapi ia tak mau lagi ada kaitan dengannya setelah kepindahan sensitif De Roon.

Corriere della Sera menulis bahwa tidak semua orang di Bergamo dan sekitarnya menyimpan kekesalan terhadap De Roon. Sebagian memahami bahwa ia mengambil kesempatan untuk kembali tampil di Liga Champions bersama sosok lama yang dikenalnya, Gasperini.

Bagaimanapun, Sabtu diprediksi akan menjadi malam yang berat bagi Atalanta, dengan mengetahui bahwa Roma memenangi dua duel pertamanya di Serie A, melawan Lecce dan Fiorentina, dengan skor 0-4 dan 4-0. Penyerang bintang Donyell Malen sudah mencetak lima (!) gol dalam dua pertandingan tersebut.