Meskipun tersingkirnya Tunisia sudah dipastikan sejak dini, sejarah tidak akan mengampuni mereka yang pergi tanpa perlawanan. Dengan kata-kata tegas tersebut, Hervé Renard, pelatih tim nasional Tunisia asal Prancis, menyampaikan pesan yang membakar semangat kepada para pemainnya menjelang pertandingan terakhir di Piala Dunia melawan Belanda, seraya meminta mereka untuk mempertahankan “kebanggaan dan martabat” pada malam perpisahan itu.

Timnas Tunisia memasuki pertandingan ini dengan beban kekecewaan akibat penampilan Piala Dunia yang mengecewakan, setelah berubah dari tim yang tiba di Amerika Utara dengan rekor pertahanan sempurna selama kualifikasi—tanpa kebobolan satu gol pun—menjadi tim yang kebobolan sembilan gol hanya dalam dua pertandingan di Grup F.

Awal turnamen ini diwarnai bencana sepak bola saat menghadapi Swedia yang berakhir dengan kekalahan telak 5-1, yang mempercepat pemecatan pelatih Sabri Lamouchi dan penunjukan Renard untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Namun, skenario serupa terulang dengan kekalahan telak 4-0 dari Jepang, sehingga secara resmi El-Nisour de Carthage tersingkir dari turnamen.

Renard mengatakan dalam konferensi pers prapertandingan: “Kita harus mengakhiri turnamen ini dengan cara terbaik yang mungkin. Sepak bola menuntut rasa bangga bahkan dalam kondisi tersulit, dan kita harus menghadapi situasi ini dengan martabat hingga akhir.”

Pelatih yang pernah memimpin lima tim nasional Afrika itu menambahkan: “Saya berharap kita dapat mempertahankan kebanggaan dan martabat ini besok saat menghadapi tim nasional Belanda yang hebat. Piala Dunia adalah ajang yang luar biasa, dan saya merasa beruntung bisa menjadi bagian darinya hari ini.”

Renard mengungkapkan bahwa ia sedang berada di Senegal untuk menyaksikan turnamen tersebut ketika menerima panggilan mendadak untuk mengambil alih tugas menggantikan Lamouchi, sambil menegaskan: “Meskipun kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, kita harus menikmati setiap momen. Masih ada satu pertandingan lagi di depan kita, dan jika kita lebih kompak serta mampu menyaingi timnas Belanda, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa untuk mengakhiri turnamen ini.”

Timnas Tunisia berusaha menghindari akhir yang memalukan lagi, dan menjaga harga diri di hadapan “Kincir Angin Belanda” dalam pertandingan yang mungkin menjadi yang terakhir bagi Renard jika ia gagal menghidupkan kembali semangat El-Nisr al-Qartaj.