Dalam langkah yang menegaskan komitmennya terhadap bakat-bakat muda, klub Olympique Marseille memastikan masa depan gelandang muda Aljazair yang menjanjikan, Yanis Salami, setelah mengumumkan perpanjangan kontraknya bersama tim hingga Juni 2029.

Klub Prancis itu mengungkap, pada hari Jumat ini, pembaruan kontrak Salami yang berusia 19 tahun, yang menanjak melalui jenjang akademi Marseille, untuk melanjutkan kariernya bersama tim pada tahun-tahun mendatang.

Marseille menyatakan melalui akun-akun resminya di media sosial: "Gelandang Aljazair, jebolan akademi, memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2029."

Perpanjangan kontrak Salami ini bertepatan dengan periode jeda internasional, dan di tengah awal musim yang sulit bagi Marseille, sehingga klub menegaskan kepercayaannya kepada pemain muda tersebut serta memberinya kesempatan untuk terus berkembang di dalam skuad.















