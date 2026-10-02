Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP
Diterjemahkan oleh

Marseille menutup pintu bagi para peminat talenta Aljazair miliknya

Y. Sellami
Marseille vs Olympiakos Piraeus
Marseille
Olympiakos Piraeus
Europa League
Bayer Leverkusen vs Marseille
Bayer Leverkusen
Troyes vs Marseille
Troyes
Ligue 1
Prancis
Aljazair
Yunani
Jerman

Klub Prancis itu bertaruh pada masa depan

Dalam langkah yang menegaskan komitmennya terhadap bakat-bakat muda, klub Olympique Marseille memastikan masa depan gelandang muda Aljazair yang menjanjikan, Yanis Salami, setelah mengumumkan perpanjangan kontraknya bersama tim hingga Juni 2029.

Klub Prancis itu mengungkap, pada hari Jumat ini, pembaruan kontrak Salami yang berusia 19 tahun, yang menanjak melalui jenjang akademi Marseille, untuk melanjutkan kariernya bersama tim pada tahun-tahun mendatang.

Marseille menyatakan melalui akun-akun resminya di media sosial: "Gelandang Aljazair, jebolan akademi, memperpanjang kontraknya dengan klub hingga tahun 2029."

Perpanjangan kontrak Salami ini bertepatan dengan periode jeda internasional, dan di tengah awal musim yang sulit bagi Marseille, sehingga klub menegaskan kepercayaannya kepada pemain muda tersebut serta memberinya kesempatan untuk terus berkembang di dalam skuad.





SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google