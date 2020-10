Marseille Beri Penghormatan Khusus Kepada Mendiang Eddie Van Halen

memberikan penghormatan khusus kepada mendiang Eddie Van Halen melalui siluet dan logo band sang musisi yang membentang di tribune selatan stadion.

Penghormatan tersebut terpampang pada laga pekan ketujuh Prancis saat Marseille mengalahkan dengan skor 3-1 di Stade Velodrome, akhir pekan lalu.

“Eddie Van Halen maju dan lompat…selamanya!,” begitu kalimat yang tertulis di depan ratusan kursi yang dicat hitam, oranye, dan biru.

Sebelumnya, Eddie dinyatakan meninggal dunia pada 6 Oktober lalu dalam usia 65 tahun di California, Amerika Serikat. Gitaris kelahiran Amsterdam, Belanda itu tutup usia setelah bertahun-tahun menjadi penyintas kanker.

Dunia musik berduka, begitupun Marseille. Bagi Les Olympiens, Eddie Van Halen sudah identik dengan tim dan stadion mereka sejak 1986.

Sejak itu, lagu berjudul “Jump” kreasi Eddie digunakan sebagai musik pengiring tim saat masuk ke lapangan dari ruang ganti, baik sebelum laga dimulai maupun pasca-jeda.

Pada hari kematian Eddie, Marseille juga telah mengunggah intro “Jump” yang selama ini memang terasa energik dan membangkitkan adrenalin.

RIP Eddie Van Halen 🌹



Your music made all of us at @orangevelodrome 𝐉𝐔𝐌𝐏 with joy every weekend.



Our sincere condolences to Eddie’s family and friends ⚪️🔵pic.twitter.com/AHyKQgMcc6