Marseille Bersaing dengan Al Hilal untuk Transfer dari Liga Arab Saudi

Laporan media Arab Saudi memastikan pada hari Jumat ini bahwa klub Prancis Olympique Marseille telah masuk ke dalam negosiasi serius dengan manajemen klub Arab Saudi NEOM dengan tujuan merekrut penjaga gawang asal Polandia, Marcin Bulka, selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Surat kabar "Asharq Al-Awsat" mengutip sumber yang mengetahui bahwa klub Prancis tersebut telah mengajukan tawaran resmi untuk membeli kontrak sang penjaga gawang yang bergabung dengan NEOM musim panas lalu dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, yang berarti ia masih memiliki tiga musim penuh dalam kontraknya saat ini.

Surat kabar itu menyoroti bahwa manajemen NEOM tengah mempertimbangkan tawaran yang diajukan Marseille dengan cermat, terutama karena Bulka dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam proyek ambisius klub tersebut.

Keputusan klub bergantung pada evaluasi teknis dan investasi yang menyeluruh, di samping besarnya kompensasi finansial yang ditawarkan oleh pihak Prancis, sambil menunggu ke mana arah negosiasi selama hari-hari mendatang.

Negosiasi semakin rumit akibat kondisi kesehatan penjaga gawang asal Polandia tersebut, yang setelah kepindahannya ke NEOM langsung mengalami cedera parah berupa robeknya ligamen lutut anterior, yang membuatnya absen dari lapangan untuk waktu yang lama.

Nama Bulka sebelumnya sempat dikaitkan kuat dengan kepindahan ke Al-Hilal Arab Saudi musim panas ini untuk menjadi pengganti potensial bagi pemain Maroko Yassine Bounou, di tengah kabar yang mengaitkan pemain terakhir dengan kepergian ke klub Italia Juventus.