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Marotta: "Barcelona sempat mencoba merekrut Lautaro. Perpanjangan kontrak Dimarco dan Calhanoglu, akan kami evaluasi"

Inter

Beppe Marotta, presiden Inter, berbicara sebelum laga Serie A melawan Napoli:



"Menurut saya bukan hanya Napoli dan Inter, tetapi ada deretan tim termasuk Roma, Juventus, dan tim-tim lain yang tidak ingin saya lupakan dalam perebutan Scudetto."


"Ada kesadaran besar, menang itu sulit tetapi mempertahankannya jauh lebih sulit. Untuk tetap tercatat dalam sejarah, Anda harus mampu mempertahankannya, harus menemukan motivasi karena kami adalah tim yang harus dikalahkan."


"Dimarco dan Calhanoglu? Kami menaruh respek, kami akan memulai konsultasi dengan para agen untuk melihat permintaan mereka. Jika seorang pesepakbola menunjukkan rasa memiliki, itu harus dihargai dan kelanjutan hubungan perlu dievaluasi."


"Barcelona sempat mencoba mendapatkan Lautaro, tetapi baik kami maupun dia sama-sama yakin, dia mewakili sejarah Inter saat ini dan masa depan."

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