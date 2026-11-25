Bagikan Ikuti GOAL di Google

Persaingan memperebutkan gelar terbaik di Afrika memasuki tahap akhir setelah Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) pada Rabu ini mengumumkan daftar akhir nominasi Penghargaan 2026. CAF mempersempit persaingan di kategori Klub Terbaik dan Tim Nasional Terbaik menjadi hanya tiga kandidat, padahal kedua daftar tersebut semula berisi masing-masing sepuluh nama.

Iklan

Daftar akhir nominasi Klub Terbaik Afrika diwarnai kehadiran wakil Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan, yakni USM Alger dari Aljazair, AS FAR dari Maroko, dan Mamelodi Sundowns dari Afrika Selatan. Sementara itu, daftar nominasi Tim Nasional Terbaik berisi Maroko, Senegal, dan Tanjung Verde.

USM Alger lolos ke tahap akhir setelah menjalani musim kontinental yang sukses. Pada musim tersebut, mereka meraih gelar Piala Konfederasi CAF untuk kedua kalinya sepanjang sejarah klub usai mengalahkan Zamalek asal Mesir di final lewat adu penalti di Kairo. Tim asal Aljazair itu juga mempertegas kiprahnya di level kontinental dengan menjuarai Piala Super CAF 2026 setelah menaklukkan Sundowns dengan skor 3-1 pada 8 November lalu.

Baca juga: %0: Pakar Senegal meragukan langkah baru Maroko terkait putusan CAS

Adapun AS FAR mengamankan tempat di antara tiga kandidat berkat keberhasilan mencapai final Liga Champions CAF. Mereka tampil kuat sepanjang turnamen sebelum kehilangan gelar dari Sundowns dengan agregat 1-2 dalam dua leg final.

Iklan Iklan

Nominasi Mamelodi Sundowns menjadi mahkota atas musim yang luar biasa di level kontinental. Tim asal Afrika Selatan itu sukses merebut gelar Liga Champions CAF untuk kedua kalinya dalam sejarah klub setelah mengalahkan AS FAR di final.

Topik Terkait

Di level tim nasional, Maroko memuncaki daftar nominasi setelah melewati tahun yang menegaskan posisinya di jajaran tim elite benua. Mereka mencapai final Piala Afrika, lalu lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Itu menjadi kali kedua secara beruntun, setelah sebelumnya mereka mencapai babak yang sama dan melangkah lebih jauh pada edisi 2022.

Baca juga: "Bintang kedua kembali ke tempatnya": Pencetak gol penentu gelar Senegal kirim pesan untuk Maroko

Iklan

Senegal masuk daftar akhir setelah memadukan gelar kontinental dengan kiprah di fase gugur Piala Dunia. Mereka menjuarai Piala Afrika 2025, sebelum keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menegaskan bahwa gelar tersebut memang menjadi hak Senegal. Tim tersebut juga berhasil menembus fase gugur Piala Dunia 2026.

Bagi Tanjung Verde, keberadaan di antara tiga kandidat menjadi ganjaran atas pencapaian bersejarah berupa penampilan perdana di Piala Dunia 2026. Mereka berhasil lolos ke turnamen tersebut dan tampil mencuri perhatian dalam debutnya, yang diwarnai keberhasilan melewati fase grup. Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah sepak bola negara tersebut, yang mampu bersaing dengan tim-tim yang lebih berpengalaman dan memiliki sumber daya lebih besar di kancah internasional.

Iklan

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) dijadwalkan mengumumkan para pemenang di semua kategori dalam malam penganugerahan Penghargaan 2026 di Lagos, Nigeria, pada 2 Desember mendatang.

Baca juga: Pesan keras meski juara, CAS tak memaafkan pelanggaran para pemain SenegalMaroko, Senegal, dan Kejutan Piala Dunia: Daftar Akhir Klub dan Tim Nasional Nominasi Penghargaan CAF