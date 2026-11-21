Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pembaruan komite-komite tetap Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang diumumkan seusai Majelis Umum yang digelar Sabtu (hari ini) di ibu kota Nigeria, Abuja, menghasilkan kehadiran perwakilan Maroko di empat komite berbeda.

Iklan

Empat nama asal Maroko ditunjuk untuk mengisi posisi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kompetisi antarklub, pengembangan sepak bola, serta kelompok usia. Langkah ini memperkuat keterwakilan Kerajaan Maroko dalam struktur badan kontinental tersebut, sementara Fouzi Lekjaa justru meninggalkan Komite Keuangan dalam susunan yang baru.

Menurut media Maroko "Hespress", dokumen susunan komite-komite tetap yang baru, yang mencakup delapan komite, mengungkap keberadaan Abdellatif El Mouktarid di Komite Kompetisi Antarklub. Komite yang diketuai Kurt Okraku asal Ghana itu bertugas mengawasi turnamen kontinental untuk level klub.

Susunan tersebut juga menempatkan Taha Mansouri sebagai Ketua Komite Pengembangan Futsal dan Sepak Bola Pantai, Fathi Jamal sebagai anggota Komite Pengembangan Teknis, serta Azzedine Yacoubi sebagai anggota Komite Pemuda yang menangani kompetisi dan program kelompok usia.

Penunjukan Taha Mansouri sebagai ketua Komite Pengembangan Futsal dan Sepak Bola Pantai menonjol sebagai salah satu posisi terpenting yang diraih figur-figur Maroko dalam susunan baru ini. Hal itu tak lepas dari bobot tugas yang akan diawasi komite tersebut, di tengah meningkatnya perhatian di Benua Afrika untuk memperluas basis pemain kedua jenis sepak bola ini dan mengembangkan kompetisinya, selain memperkuat program pembinaan dan meningkatkan level teknis tim nasional serta klub yang berlaga di turnamen kontinental.

Iklan Iklan

Dalam pembagian tanggung jawab teknis, Fathi Jamal akan duduk di Komite Pengembangan Teknis yang diketuai Samuel Eto'o asal Kamerun, mantan bintang Barcelona dan Inter Milan. Komite ini beranggotakan sejumlah nama dari berbagai federasi sepak bola Afrika.

Topik Terkait

Komite ini memiliki arti penting tersendiri mengingat tugasnya berkaitan dengan pengembangan aspek teknis permainan serta pemanfaatan keahlian yang tersedia di benua tersebut, guna mendukung upaya meningkatkan level sepak bola Afrika dan memperbaiki sistem teknisnya.

Adapun Azzedine Yacoubi akan mewakili Maroko di Komite Pemuda yang diketuai Feizal Sidat asal Mozambik, sementara Moses Magogo asal Uganda menjabat wakil ketua. Komite ini menangani urusan yang berkaitan dengan kompetisi dan program kelompok usia U-23, U-20, dan U-17. Sektor-sektor ini menjadi salah satu poros kerja kontinental dalam mengembangkan bakat muda dan membuka peluang lebih besar bagi para pemain muda untuk menimba pengalaman serta tampil di kompetisi internasional.

Iklan

Di sisi lain, keluarnya Fouzi Lekjaa dari Komite Keuangan menjadi salah satu perubahan paling mencolok terkait keterwakilan Maroko, setelah susunan baru memperlihatkan pergeseran kehadiran Maroko ke empat bidang lain. Hal ini mencerminkan pola baru pembagian tanggung jawab dalam struktur Konfederasi Sepak Bola Afrika.