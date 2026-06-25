Maroko menyamai rekor bersejarah Aljazair... dan mematahkan kutukan anehnya di Piala Dunia

Tim nasional Maroko mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia dari berbagai aspek, setelah berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi kemenangan atas Haiti dengan skor 4-2, pada Kamis pagi ini, dalam pertandingan terakhir Grup 3 Piala Dunia 2026.

Maroko kini menjadi tim Afrika kedua yang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, setelah tetangganya, Aljazair, yang mengalahkan Korea Selatan (4-2) di Piala Dunia 2014.









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Selain itu, “Singa Atlas” juga mencatatkan prestasi lain yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, yakni meraih kemenangan untuk pertama kalinya dalam sebuah pertandingan setelah sempat tertinggal.

Timnas Maroko sebelumnya telah kalah dalam 11 dari 12 pertandingan di mana mereka sempat tertinggal di Piala Dunia, sementara satu-satunya pertandingan yang tersisa berakhir imbang melawan Bulgaria (1-1), pada edisi 1970, sebelum Maroko berhasil membalikkan keadaan melawan Haiti, setelah dua kali tertinggal (1-0 dan 2-1).

Dengan kemenangan ini, “Singa Atlas” menyelesaikan babak penyisihan grup di posisi kedua Grup C, di belakang Brasil yang memimpin berdasarkan selisih gol, setelah keduanya mengumpulkan 7 poin.

Timnas Maroko akan bertanding di babak 32 besar melawan juara Grup 6, yang terdiri dari Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia, sementara Brasil—yang hari ini mengalahkan Skotlandia (3-0)—akan berhadapan dengan runner-up grup yang sama.

Belanda memasuki putaran terakhir sebagai pemuncak grupnya, sehingga menjadi kandidat terkuat untuk menghadapi timnas Maroko di babak berikutnya, asalkan mereka mempertahankan posisi pertama, sementara Jepang berada di peringkat kedua dengan selisih gol (masing-masing mengumpulkan 4 poin).







