Tim nasional Maroko memperkuat rekor historisnya di Piala Dunia, setelah meraih kemenangan telak atas Kanada (3-0), Sabtu malam ini di Stadion Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dengan hasil ini, Maroko menambah jumlah kemenangannya menjadi 4 kali di babak gugur sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, yang setara dengan setengah dari jumlah kemenangan tim-tim Afrika di babak ini (8).

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Maroko memimpin daftar bersejarah Afrika dengan 4 kemenangan di babak gugur Piala Dunia, diikuti oleh Kamerun, Senegal, Ghana, dan Mesir, masing-masing dengan satu kemenangan.

Selain itu, “Singa Atlas” menjadi tim pertama di luar benua Eropa dan Amerika Selatan yang berhasil mencapai babak perempat final dalam dua edisi Piala Dunia berturut-turut, mengulangi prestasi bersejarah yang diraihnya di Piala Dunia 2022,

Ezzedine Ounahi mencetak dua gol untuk Maroko ke gawang Kanada pada menit ke-50 dan ke-82, sebelum Sofiane Rahimi menambah gol ketiga pada menit ke-90+8, sehingga “Singa Atlas” akan menghadapi pemenang antara Prancis dan Paraguay di perempat final.



