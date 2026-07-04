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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Maroko menyamai jumlah seluruh tim Afrika dalam kualifikasi Piala Dunia!

Canada vs Morocco
Canada
Morocco
World Cup
Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
Belgium vs Senegal
Belgium
Senegal
Kanada
Maroko
AS
Argentina
Mesir
Belgia
Senegal

Singa Atlas kembali lolos ke perempat final

Tim nasional Maroko memperkuat rekor historisnya di Piala Dunia, setelah meraih kemenangan telak atas Kanada (3-0), Sabtu malam ini di Stadion Houston, Amerika Serikat, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dengan hasil ini, Maroko menambah jumlah kemenangannya menjadi 4 kali di babak gugur sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, yang setara dengan setengah dari jumlah kemenangan tim-tim Afrika di babak ini (8).

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Maroko memimpin daftar bersejarah Afrika dengan 4 kemenangan di babak gugur Piala Dunia, diikuti oleh Kamerun, Senegal, Ghana, dan Mesir, masing-masing dengan satu kemenangan.

Selain itu, “Singa Atlas” menjadi tim pertama di luar benua Eropa dan Amerika Selatan yang berhasil mencapai babak perempat final dalam dua edisi Piala Dunia berturut-turut, mengulangi prestasi bersejarah yang diraihnya di Piala Dunia 2022,

Ezzedine Ounahi mencetak dua gol untuk Maroko ke gawang Kanada pada menit ke-50 dan ke-82, sebelum Sofiane Rahimi menambah gol ketiga pada menit ke-90+8, sehingga “Singa Atlas” akan menghadapi pemenang antara Prancis dan Paraguay di perempat final.


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