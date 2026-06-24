Maroko mengulangi rekor bersejarah Kamerun... dan Hakimi mencetak prestasi istimewa

Pertandingan antara Maroko dan Haiti, yang digelar pada dini hari Kamis ini dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga dan terakhir Grup 3 Piala Dunia 2026, mencatatkan serangkaian rekor bersejarah bagi sepak bola Maroko, baik di tingkat tim nasional maupun beberapa bintang utamanya.

Timnas Maroko memasuki pertandingan ini dengan menargetkan pencapaian kontinental yang menonjol, setelah menambah jumlah penampilannya menjadi 26 pertandingan dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sehingga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang Kamerun sebagai tim Afrika dengan jumlah penampilan terbanyak di ajang tersebut, menurut statistik dari jaringan “Stats Foot” Prancis.

Angka ini mencerminkan posisi “Singa Atlas” yang semakin meningkat di kancah internasional, terutama setelah penampilan kuat yang ditunjukkan tim nasional dalam edisi-edisi terakhir turnamen tersebut.

Di tingkat individu, Achraf Hakimi terus memperkuat posisinya di antara legenda sepak bola Maroko, setelah menjadi pemain dengan penampilan terbanyak bersama tim nasional di turnamen besar, dengan tampil dalam pertandingan ke-31-nya di Piala Dunia dan Piala Afrika secara gabungan.

Dengan demikian, kapten timnas Maroko ini melampaui rekor sebelumnya yang sebelumnya ia bagi bersama Youssef En-Nesyri, yang memiliki 30 penampilan di kedua turnamen tersebut.

Selain itu, bintang Paris Saint-Germain ini terus mendekati puncak daftar pemain dengan penampilan terbanyak untuk timnas Maroko sepanjang sejarah, setelah menambah jumlah penampilannya menjadi 99 pertandingan internasional, sehingga hanya tinggal satu pertandingan lagi untuk mencapai angka 100.

Noureddine El Nibit memimpin daftar historis tersebut dengan 115 pertandingan internasional, diikuti oleh Hakimi dengan 99 pertandingan, kemudian Ahmed Feras dengan 94 pertandingan, dan Yassine Bounou dengan 93 pertandingan, sementara Youssef En-Nesyri berada di peringkat kelima dengan 92 pertandingan.

Pertandingan tersebut juga menandai pencapaian baru bagi Sofyan Amrabat, setelah ia menjadi pemain Maroko kedua yang tampil di tiga edisi Piala Dunia, menyusul Hakimi.

Amrabat tampil melawan Haiti untuk pertama kalinya di edisi kali ini, setelah absen dalam dua pertandingan melawan Brasil dan Skotlandia.

Amrabat dan Hakimi mengikuti turnamen ini untuk ketiga kalinya dalam karier mereka, setelah tampil pada edisi 2018, 2022, dan 2026.