Maroko mengulangi prestasi Ghana dan Nigeria... sementara Afrika Selatan ikut menyusul

Tim nasional Maroko mengulangi prestasi Afrika yang sebelumnya diraih Ghana dan Nigeria di Piala Dunia, sementara tim nasional Afrika Selatan berhasil masuk ke dalam daftar bersejarah tersebut.

Kedua tim Afrika, Maroko dan Afrika Selatan, lolos ke babak kedua Piala Dunia 2026, setelah masing-masing menempati posisi kedua di grupnya.

Timnas Maroko meraih kemenangan berharga atas Haiti dengan skor 4-2 pada Kamis pagi ini di pertandingan ketiga Grup C, sementara Afrika Selatan meraih kemenangan sulit atas Korea Selatan dengan skor 1-0 di Grup A.

Tim "Singa Atlas" dijadwalkan akan menghadapi pemuncak Grup Enam—yang akan ditentukan kemudian—di babak kedua, sementara tim "The Boys" sudah mengetahui lawan berikutnya, yaitu tuan rumah Kanada.

Menurut data dari "Stats Foot" Prancis, timnas Afrika Selatan lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Sementara itu, "Opta" mencatat bahwa tim Afrika ini adalah yang ketujuh yang berhasil melewati babak penyisihan grup, setelah Nigeria, Maroko, Senegal, Ghana, Kamerun, dan Aljazair.

Timnas Mesir dan Pantai Gading diperkirakan akan bergabung dalam daftar tersebut selama turnamen kali ini.

Di sisi lain, timnas Maroko menjadi tim Afrika ketiga yang lolos ke babak 16 besar dalam dua edisi berturut-turut, setelah timnas Nigeria melakukannya pada 1994 dan 1998, serta timnas Ghana pada 2006 dan 2010.

Perlu dicatat bahwa timnas Maroko kini sejajar dengan Nigeria sebagai tim Afrika yang paling sering lolos ke babak kedua, masing-masing sebanyak tiga kali.