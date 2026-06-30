Maroko mengirimkan peringatan kepada semua pihak: Pujian luar biasa untuk Bono dan Diop... serta penampilan mengecewakan dari Diaz dan Bouadi

Tim nasional Maroko terus menorehkan bab-bab baru dalam sejarahnya di Piala Dunia 2026, setelah berhasil merebut tiket ke babak 16 besar berkat kemenangan dramatis atas tim Belanda melalui adu penalti (3-2), setelah waktu reguler dan perpanjangan waktu berakhir imbang 1-1, dalam pertandingan yang menegangkan hingga detik-detik terakhir dan sekali lagi menegaskan karakter luar biasa “Singa Atlas”.

Timnas Maroko menunjukkan ketangguhan mental yang luar biasa dan kemampuan luar biasa untuk bangkit kembali dalam pertandingan meskipun sempat tertinggal, hingga akhirnya memastikan lolos berkat ketenangan mereka dalam adu penalti dan akan berhadapan dengan Kanada di babak 16 besar.

Pertandingan dimulai dengan ritme yang seimbang antara kedua tim, di mana Belanda menguasai bola pada beberapa periode di babak pertama, namun mereka menemui pertahanan Maroko yang sangat rapi, Dan saat babak kedua dimulai, tim Maroko tampak sebagai pihak yang lebih berbahaya, dengan Achraf Hakimi memimpin beberapa serangan efektif, terutama tendangan yang membentur mistar gawang, sebelum pasukan Mohamed Wahbi menerima pukulan telak lewat gol Cody Gakpo pada menit ke-73.

Timnas Maroko menolak menyerah dan terus menekan hingga Issa Diop mencetak gol penyama kedudukan pada menit pertama tambahan waktu melalui sundulan keras, sehingga pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu dan kemudian adu penalti, di mana kemenangan akhirnya berpihak pada “Singa Atlas”.

Dalam hal penilaian individu, situs “Foot Mercato” memberikan nilai tertinggi di antara para pemain Maroko kepada bek Issa Diop, yaitu 8 dari 10, setelah menampilkan performa pertahanan yang luar biasa dan berhasil mencetak gol penyama kedudukan yang menentukan, dengan penilaian bahwa ia tampil kokoh dalam duel-duel fisik dan menjadi penentu di hadapan kekuatan fisik timnas Belanda.

Kiper Yassine Bounou mendapat penilaian 7 dari 10 berkat intervensinya yang menentukan selama pertandingan dan penampilannya yang gemilang dalam adu penalti, sementara Nasser Mazraoui, Neil El Aynaoui, dan Ezzedine Ounahi mendapatkan penilaian yang sama, setelah ketiganya menampilkan performa yang seimbang baik dalam bertahan maupun menyerang serta berkontribusi dalam menjaga kekompakan timnas Maroko.

Situs tersebut memberikan penilaian 6,5 dari 10 kepada Ismail Saibari, memuji pergerakannya di antara lini dan ancaman konstan yang ditimbulkannya terhadap pertahanan Belanda, sementara Ashraf Hakimi mendapat nilai 6 dari 10 meskipun aktivitas serangannya yang tinggi, setelah laporan tersebut mencatat bahwa ia meninggalkan beberapa ruang kosong di belakangnya dan gagal mengeksekusi tendangan penalti.

Shadi Riad dan Bilal El Khannous masing-masing mendapat nilai 6 dari 10, sedangkan Ayoub Bouadi mendapat nilai 5,5 dari 10 setelah penampilan yang baik dalam membangun serangan, namun ia tampak ragu-ragu pada beberapa momen dan memperlambat ritme permainan timnas Maroko.

Sedangkan Ibrahim Diaz, ia mendapat penilaian terendah di antara pemain inti dengan skor 5 dari 10, karena situs Prancis tersebut menilai bahwa bakat teknisnya tidak cukup untuk membuat perbedaan di hadapan pertahanan terorganisir Belanda, meskipun ia terus berusaha menciptakan ruang kosong.

“Foot Mercato” menegaskan bahwa lolosnya tim ini mencerminkan perkembangan mencolok yang dialami sepak bola Maroko dalam beberapa tahun terakhir, sambil menyoroti bahwa tim nasional tersebut tidak lagi sekadar menjadi kejutan di turnamen-turnamen besar, melainkan telah menjadi tim yang memiliki karakter kompetitif sejati dan mampu bersaing dengan tim-tim papan atas dunia.