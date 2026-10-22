Timnas futsal Maroko melanjutkan dominasinya di Benua Afrika, setelah merebut gelar Piala Afrika 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun, menyusul kemenangan atas Angola dengan skor 5-2 di partai final yang digelar di ibu kota Rabat.

Maroko tidak hanya mempertahankan gelar, tetapi juga mencatatkan pencapaian bersejarah dengan meraih trofi keempat dalam catatan mereka, sehingga menjadi tim dengan gelar terbanyak di ajang ini sendirian, melampaui timnas Mesir yang meraih tiga gelar pertama.

Gol yang membakar final, dan respons cepat Maroko

Timnas Maroko harus menunggu hingga menit ke-17 untuk meruntuhkan pertahanan Angola, setelah Othmane El Idrissi melepaskan tembakan keras dari sisi kanan yang melewati sudut sempit di samping kiper, membakar tribun Istana Olahraga di kompleks Pangeran Moulay Abdellah di Rabat.

Laga ini turut disaksikan Mohamed Ouahbi, pelatih timnas sepak bola Maroko, dari tribun untuk mengikuti jalannya final.

Namun, kegembiraan tuan rumah tidak berlangsung lama, karena Angola berhasil menyamakan kedudukan hanya satu menit kemudian, mencetak gol pertama ke gawang Maroko sepanjang turnamen, sebelum timnas Maroko dengan cepat kembali unggul.

Gol yang membuat Maroko kembali memimpin datang melalui Youssef Jaouad pada menit ke-19, setelah ia melewati lawannya dan melepaskan tembakan diagonal jarak jauh yang bersarang di gawang, sehingga timnas Maroko mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 2-1.

Maroko menggebrak kuat usai jeda

Timnas Maroko memasuki babak kedua dengan tekad jelas untuk menuntaskan laga, dan tidak menunggu lama untuk memperlebar jarak, setelah Idriss Raiss El Fenni mencetak gol ketiga pada menit ke-21 lewat tembakan jarak jauh.

Seiring final mendekati akhir, Maroko melayangkan dua pukulan tambahan kepada Angola, saat Ismail Amazal mencetak gol keempat pada menit ke-33, sebelum Bilal Bakkali menambah gol kelima pada menit ke-35, menempatkan timnas Maroko dalam posisi nyaman sebelum peluit panjang.

Angola mencetak gol kedua pada menit ke-37, tetapi hal itu tidak mengubah nasib laga yang berakhir dengan kemenangan Maroko 5-2 dan gelar juara benua.

Maroko menguasai takhta futsal Afrika sendirian

Dengan gelar ini, timnas Maroko meningkatkan koleksinya menjadi empat gelar beruntun, setelah menjuarai edisi 2016, 2020, dan 2024, sebelum menambahkan gelar 2026 ke dalam catatan mereka.

Maroko juga menjadi timnas dengan gelar terbanyak di Piala Afrika futsal, melampaui Mesir yang meraih tiga gelar pertama dalam sejarah kompetisi ini pada 1996, 2000, dan 2004.

Dengan pencapaian ini, timnas Maroko memperkukuh statusnya sebagai kekuatan paling menonjol dalam futsal Afrika, setelah menggabungkan antara mempertahankan gelar untuk keempat kalinya secara beruntun dan menguasai rekor jumlah gelar sendirian.