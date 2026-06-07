'Maroko mengalahkan tim nasional Belanda di babak kedua dan menjadi juara dunia'

Zohran Mamdani tidak terlalu berharap banyak pada tim nasional Belanda di Piala Dunia mendatang. Walikota New York ini memperkirakan Oranje akan tersingkir di babak kedua dan menunjuk juara dunia yang mengejutkan.

''Jepang akan memenangkan grup ini,'' demikian prediksi Mamdani atas permintaan The Guardian. ''Dan Takehiro Tomiyasu bahkan belum bermain. Begitu kuatnya mereka,'' kata wali kota tersebut merujuk pada bek yang baru saja hengkang dari Ajax.

Mamdani memperkirakan timnas Belanda akan lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up Grup F. Menurutnya, Swedia akan finis di posisi ketiga, sementara Tunisia sebagai peringkat keempat akan tersingkir dari Piala Dunia setelah fase grup.

Walikota New York mengejutkan dengan menempatkan Maroko sebagai juara grup di atas Brasil yang berada di posisi kedua. Dalam skenario tersebut, Oranje akan berhadapan dengan Maroko di babak 16 besar. Mamdani tidak ragu sedikit pun saat ditanya siapa pemenang pertandingan tersebut. ''Maroko. Tapi itu pasti akan menjadi pertarungan yang hebat.''

Jika Maroko mengalahkan Belanda, kemungkinan besar mereka akan bertemu Senegal. Pertemuan yang menarik mengingat final Piala Afrika yang kontroversial. Senegal memenangkan final yang penuh ketegangan dengan skor 0-1, tetapi harus menyerahkan gelar karena para pemainnya meninggalkan lapangan. Maroko akhirnya dinyatakan sebagai pemenang.

Mamdani kembali memprediksi kemenangan Maroko dan juga meramalkan kemenangan atas Meksiko di perempat final serta kemenangan melawan Kolombia di semifinal. Maroko akan bertemu Prancis di final, kata wali kota setelah melihat ke dalam bola kristalnya.

''Ini final yang luar biasa dan saya memilih dengan hati: Maroko.'' Mamdani lahir di Uganda dan berharap dalam konteks itu bahwa negara-negara Afrika akan mengejutkan di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.