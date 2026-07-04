Maroko mengalahkan Kanada berkat penampilan gemilang Ounahi dan lolos ke perempat final Piala Dunia

Maroko berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia pada Sabtu malam. Di Houston, tim asuhan pelatih kepala Mohamed Ouahbi mengalahkan Kanada dengan skor 0-3 berkat dua gol dari Azzedine Ounahi dan satu gol dari Soufiane Rahimi. Tim asal Afrika Utara ini mampu bertahan dalam pertandingan yang sengit dan penuh kontak fisik, dan kini bersiap menghadapi pertandingan perempat final melawan Prancis atau Paraguay. Namun, Maroko kehilangan pemain bintangnya, Ismael Saibari, akibat cedera otot paha belakang.

Kanada memulai babak 16 besar dengan performa yang mengejutkan dan langsung mendapat peluang besar di awal pertandingan. Jonathan David berhadapan satu lawan satu dengan Yassine Bounou pada menit kelima, namun kiper tersebut melakukan penyelamatan gemilang. Beberapa menit kemudian, Bounou kembali harus bertindak setelah tembakan Tani Oluwaseyi, menyusul kehilangan bola yang ceroboh dari Neil El Aynaoui.

Maroko kemudian harus menghadapi pukulan telak. Saibari terpaksa ditarik keluar pada menit ke-20 karena cedera otot paha belakang dan meninggalkan lapangan dengan emosi yang terlihat jelas. Soufiane Rahimi masuk menggantikannya. Di babak pertama yang diwarnai banyaknya pelanggaran, Redouane Halhal menjadi pemain pertama yang mendapat kartu kuning, disusul Achraf Hakimi, Richie Laryea, Jonathan David, Azzedine Ounahi, dan Bilal El Khannous yang juga mendapat kartu kuning.

Dari segi permainan, tidak banyak yang bisa dinikmati sebelum jeda. Kanada membatasi pergerakan Maroko dengan perlawanan sengit dan permainan agresif, sementara wasit Michael Oliver kesulitan mengendalikan jalannya pertandingan. Hingga pertengahan babak pertama, tercatat sebanyak 21 pelanggaran dan enam kartu kuning, sementara peluang mencetak gol tetap langka. Akibatnya, babak pertama berakhir tanpa gol.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Maroko akhirnya mencetak gol. Hakimi mengambil tendangan bebas dengan cerdik dan rendah, lalu Ounahi melepaskan tendangan keras dan rendah dari tepi kotak penalti dan mencetak gol: 0-1.

Kanada kemudian harus berjuang mencari gol penyama kedudukan, dan pelatih kepala Jesse Marsch memasukkan Cyle Larin untuk menambah daya serang. Pemain pengganti itu langsung terlibat dalam momen berbahaya saat Hakimi mengoper bola terlalu pendek ke arah Bounou, namun sang penyerang terlambat dan hanya mengenai kiper. Tak lama kemudian, Larin mendapat kartu kuning akibat aksi tersebut.

Di menit-menit akhir, Kanada semakin meningkatkan tekanan. Jonathan David melepaskan tendangan bebas dari posisi yang menjanjikan, namun bola melambung jauh di atas gawang, setelah itu Buchanan mencoba peruntungan dari jarak jauh. Namun sekali lagi, Bounou berada di posisi yang tepat untuk menyelamatkan timnya. Maroko tetap bertahan meskipun Kanada melancarkan serangan gencar di akhir pertandingan.

Pada menit ke-82, Ounahi hampir memastikan kemenangan Maroko. Dalam serangan balik, Brahim Díaz awalnya tampak membuang peluang, namun gelandang Real Madrid itu tetap berhasil mengoper bola kepada Ounahi. Ounahi kembali melepaskan tendangan keras dan akurat, membawa Maroko unggul 0-2 lewat gol keduanya malam itu.

Di akhir masa tambahan waktu, Rahimi melengkapi pesta kemenangan tersebut. Sekali lagi Díaz menjadi pemberi umpan, lalu pemain pengganti itu menyelesaikan peluang dengan indah menggunakan kaki kirinya dan menetapkan skor akhir menjadi 0-3. Berkat kemenangan telak ini, Maroko lolos dengan meyakinkan ke babak perempat final Piala Dunia.