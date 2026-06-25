Maroko mengalahkan Haiti, antara lain berkat gol ketiga Ismael Saibari di Piala Dunia: peluang besar untuk bertanding melawan timnas Belanda

Setelah menjalani pertandingan yang sebagian besar seru melawan Haiti, Maroko berhasil mengamankan posisi kedua di Grup C, di bawah Brasil. Berkat gol ketiga Ismael Saibari di Piala Dunia ini, skor akhir menjadi 4-2 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. Jika Belanda berhasil menjadi juara grup, mereka akan menghadapi Maroko pada 30 Juni pukul 03.00 dini hari (waktu Belanda) di babak gugur.

Pelatih kepala Mohamed Ouahbi melakukan beberapa perubahan menjelang sisa turnamen ini, yang membuat Anass Salah-Eddine dan Sofyan Amrabat, di antara pemain lain, masuk sebagai starter. Saibari ditempatkan di posisi nomor 10 di belakang penyerang Ayoub El Kaabi.

Performa pertahanan yang kurang memadai dari Salah-Eddine membuat Haiti mencetak gol pembuka pada menit kesepuluh. Pemain kidal itu salah mengantisipasi bola lambung dan kemudian tidak cukup agresif dalam mengawal Jean-Kévin Duverne, yang kemudian memberikan umpan silang kepada Lenny Joseph dan melihat bola masuk ke gawang melalui Yassine Bounou: 0-1.

Maroko berusaha mengejar gol penyama kedudukan dan nyaris mencetaknya melalui Achraf Hakimi maupun El Kaabi, namun kiper Johny Placide menggagalkan gol tersebut dengan dua refleks luar biasa. Skor 1-1 akhirnya tercipta tak lama kemudian. Placide gagal menahan tendangan keras Bilal El Khannouss dengan baik, dan Hakimi menyambar bola pantul tersebut ke gawang.

Beberapa menit menjelang akhir waktu normal babak pertama, Haiti kembali unggul secara tak terduga. Duverne memberikan umpan melebar kepada Wilson Isidor, yang dari jarak sekitar delapan belas meter melepaskan tendangan indah yang mengarah ke sudut jauh gawang: 1-2.

Di masa tambahan waktu babak pertama, Maroko akhirnya berhasil menyamakan kedudukan. Hakimi mencapai garis gawang dan mengoper ke belakang kepada Saibari yang telah berlari ke depan, yang kemudian dengan rapi melesakkan bola rendah ke sudut bawah gawang dari tepi kotak penalti: 2-2. Ini merupakan gol ketiga di Piala Dunia bagi pemain PSV tersebut, yang akan bermain untuk Bayern München pada musim depan.

Kurangnya ketegangan yang sesungguhnya di grup ini membuat Maroko tampil kurang mengesankan di babak kedua, sering kehilangan bola secara ceroboh, dan jarang mengancam gawang Placide. Namun, kiper asal Haiti itu berhasil menepis tendangan melengkung dari El Khannouss dengan gemilang.

Bahkan setelah jeda minum, babak kedua tetap mengecewakan, namun di sisa pertandingan Maroko akhirnya berhasil unggul. Hakimi melepaskan tendangan sudut ke arah kepala Chadi Riad, yang kemudian menyundul bola ke arah Soufiane Rahimi. Penyerang Al-Ain itu dengan cerdik mencetak gol sambil berputar: 3-2.

Di masa tambahan waktu, tim Maroko bahkan memperlebar keunggulan menjadi dua gol. Rahimi jauh lebih waspada daripada lawan langsungnya dan berhasil mempertahankan bola tepat pada waktunya, sebelum umpan silangnya di tiang jauh dengan mudah diselesaikan oleh pemain pengganti Gessime Yassine: 4-2.