Maroko mencetak rekor tak tertandingi dan mengalahkan prestasi Senegal di Piala Dunia

Tim nasional Maroko terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, setelah menghancurkan lawan mereka dari Kanada dengan skor 3-0 pada Sabtu malam dalam pertandingan babak 16 besar, sehingga memastikan tiket ke perempat final dan mencatatkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.

"Singa Atlas" mendominasi jalannya pertandingan sejak menit-menit awal dan berhasil mengakhiri laga dengan tiga gol tanpa balas, sehingga menegaskan hak mereka untuk melaju ke babak delapan besar, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Paraguay di babak berikutnya.

Kemenangan ini bukan sekadar lolos ke perempat final, tetapi juga tercatat dalam sejarah sebagai kemenangan terbesar yang pernah diraih tim nasional Arab dalam sejarah putaran final Piala Dunia, sehingga Maroko menambahkan prestasi baru ke dalam catatan gemilang mereka di ajang Piala Dunia.

Timnas Maroko pun mengulangi kemenangan bersejarah mereka atas Skotlandia di babak penyisihan grup Piala Dunia 1998.

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Selain itu, timnas Maroko telah mencetak 10 gol di edisi Piala Dunia kali ini, sehingga menjadi tim Afrika kedua dalam sejarah yang mencapai angka tersebut dalam satu edisi turnamen, menyamai prestasi yang diraih timnas Senegal sebelum tersingkir di babak 16 besar pada edisi ini.

Timnas Maroko terus menegaskan posisinya sebagai salah satu tim terkemuka di turnamen ini, setelah menggabungkan hasil-hasil gemilang dengan penampilan yang meyakinkan, sehingga tetap mempertahankan impiannya untuk menulis babak baru prestasi, setelah kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai semifinal untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

Para penggemar sepak bola Arab kini menanti-nantikan pertandingan berikutnya dari “Singa Atlas”, sambil menunggu untuk mengetahui lawan mereka antara Prancis dan Paraguay, di tengah harapan agar perjalanan mereka berlanjut dan meraih prestasi bersejarah baru di Piala Dunia 2026.