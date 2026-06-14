Maroko mencetak rekor baru... sementara Brasil menampilkan penampilan terburuknya sejak 2014

Timnas Maroko menunjukkan dominasi mereka atas Brasil dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya tadi malam di Piala Dunia 2026, hal ini dibuktikan oleh data statistik yang mencerminkan keunggulan serangan mereka.

"Singa Atlas" mencetak rekor dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, setelah menyelesaikan 123 umpan sukses di sepertiga akhir lapangan, yang merupakan angka tertinggi Maroko dalam satu pertandingan di turnamen tersebut.

Baca juga

Setelah Swiss... Maroko memimpin daftar yang mengganggu dalam sejarah Piala Dunia

Video: Ronaldo tiba di Miami... dan bersiap untuk Piala Dunia dengan cara yang berbeda dari yang lain

Di sisi lain, timnas Brasil menghadapi kesulitan besar dalam menguasai bola di area serangan, di mana mereka hanya menyelesaikan 69 umpan di sepertiga akhir lapangan, angka terendah mereka dalam satu pertandingan di Piala Dunia sejak menghadapi Kolombia pada edisi 2014, ketika mereka hanya mencatatkan 52 umpan, menurut jaringan statistik "Opta".

Ismail El-Sibari sempat membawa keunggulan bagi Atlas Lions, melalui peluang satu lawan satu dengan kiper Alisson Becker, pada menit ke-21, sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan untuk Seleção dengan tendangan indah setelah menerobos ke dalam kotak penalti, pada menit ke-32.

Maroko dan Brasil bermain di Grup C, yang juga menyaksikan kemenangan Skotlandia atas Haiti (1-0), pada Minggu pagi waktu Greenwich.

Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Maroko mencatatkan prestasi terbaiknya di ajang tersebut pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.