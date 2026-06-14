Maroko memecahkan kutukan melawan tim-tim Amerika Latin... dan mengancam dominasi Nigeria di Piala Dunia

Tim nasional Maroko mencatatkan sejumlah rekor menonjol, berkat hasil imbang 1-1 melawan Brasil, Sabtu malam waktu Pantai Timur Amerika Serikat, di Stadion MetLife, New Jersey.

Ismail Saibari membuka skor untuk timnas Maroko pada menit ke-21, sehingga Maroko menjadi tim non-Eropa pertama yang berhasil unggul atas Brasil dalam pertandingan pembuka Selecao sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Baca juga

Setelah Swiss... Maroko memimpin daftar tim yang merepotkan dalam sejarah Piala Dunia

Video: Ronaldo tiba di Miami... dan bersiap untuk Piala Dunia dengan cara yang berbeda dari yang lain

Selain itu, hasil imbang ini memberikan timnas Maroko satu poin pertamanya melawan salah satu tim Amerika Selatan, dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, menurut jaringan "stats foot" Prancis.

Dari segi gol, Maroko terus mendekati puncak daftar tim Afrika dengan gol terbanyak di Piala Dunia, setelah menambah koleksi golnya menjadi 21 gol, sehingga menempati posisi ketiga di belakang Nigeria yang memiliki 23 gol, dan Kamerun yang mencetak 22 gol.

Ismail El-Sibari sempat membawa keunggulan untuk Atlas Lions, melalui situasi satu lawan satu dengan kiper Alisson Becker, pada menit ke-21, sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan untuk Seleção dengan tendangan indah setelah menerobos ke dalam kotak penalti, pada menit ke-32.

Maroko dan Brasil bermain di Grup C, yang juga menyaksikan kemenangan Skotlandia atas Haiti (1-0), pada Minggu pagi waktu Greenwich.

Brasil bermimpi meraih gelar keenamnya di Piala Dunia, sementara Maroko mencatatkan prestasi terbaiknya di ajang tersebut pada edisi terakhir (Qatar 2022), ketika mereka finis di peringkat keempat untuk pertama kalinya dalam sejarah tim-tim Arab dan Afrika.