Maroko Membawa Bangsa Arab ke dalam Sejarah Perayaan Seratus Tahun Piala Dunia

Tim nasional Maroko terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan telak atas Kanada dengan skor 3-0 pada Sabtu malam, dalam pertandingan babak 16 besar, sehingga memastikan tempatnya di perempat final dan melanjutkan perjalanan gemilangnya di turnamen ini.

Di babak berikutnya, timnas Maroko akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Prancis dan Paraguay, untuk menentukan lawannya di perempat final, setelah memastikan tempatnya di antara delapan tim terbaik di dunia.

Pentingnya kemenangan Maroko tidak hanya sebatas lolos ke babak selanjutnya, tetapi pertandingan ini juga menandai peristiwa bersejarah bagi sepak bola Arab di Piala Dunia, setelah Ezzedine Ounahi mencetak gol pertama untuk “Singa Atlas”, yang menjadi gol ke-100 bagi tim-tim Arab dalam sejarah turnamen ini, sehingga membawa Maroko menjadi negara Arab pertama yang mencatatkan 100 gol di Piala Dunia.

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Dan tidak berhenti sampai di situ saja, karena Ounahi kembali mencetak gol kedua dalam pertandingan tersebut, sehingga menambah jumlah gol Arab dalam sejarah Piala Dunia menjadi 101 gol, sebelum Sufyan Rahimi menutup hat-trick tim nasional Maroko dengan mencetak gol ke-102 bagi tim-tim Arab dalam sejarah turnamen ini.

Tim “Singa Atlas” berambisi untuk melanjutkan perjalanan bersejarah mereka di turnamen ini, saat mereka akan bertanding di babak perempat final, dengan harapan dapat selangkah lebih dekat ke impian bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia, serta terus mewakili sepak bola Arab dengan citra terbaik di kancah internasional.