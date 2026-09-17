Younes Ebnoutalib telah memutuskan untuk seterusnya memainkan laga internasionalnya bersama Jerman. Penyerang Eintracht Frankfurt itu juga bisa memilih Maroko, tetapi setelah beberapa bulan yang penuh ketidakpastian ia menjatuhkan pilihan kepada Die Mannschaft.

Ebnoutalib yang berusia 23 tahun mengawali musim dengan sangat baik lewat empat gol dan dua assist dalam hanya empat pertandingan. Penyerang berkaki kanan itu didatangkan pada Januari 2026 dengan nilai delapan juta euro dari SV Elversberg, tempat ia meletakkan fondasi promosi sensasional Der Dorfverein berkat 12 golnya.

Ebnoutalib, putra dari ayah Maroko dan ibu Jerman, menjalani enam bulan pertama yang mengecewakan di Frankfurt akibat cedera. Karena masalah lutut, ia hanya bermain selama 131 menit antara Januari dan Mei. Meski begitu, ia berharap bisa dipilih pelatih tim nasional Maroko Mohamed Ouahbi untuk Piala Dunia.

Namun, Ebnoutalib tidak mendapat undangan, berbeda dengan di antaranya sesama penyerang Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Frankfurt) dan Soufiane Rahimi (Al-Ain). "Saya merasa kecewa," aku Ebnoutalib saat Piala Dunia berlangsung.

"Tetapi saya menghormati keputusan pelatih tim nasional. Apakah saya akan menerima panggilan dari Jürgen Klopp? Tentu saja. Siapa yang bisa menolaknya?"

Klopp, pelatih tim nasional Jerman yang baru, tidak melewatkan kesempatan itu dan memanggil Ebnoutalib untuk pertandingan Nations League melawan Belanda (24 September) dan Yunani (27 September). Untuk melihat sebanyak mungkin pemain beraksi, Klopp memilih menggunakan skuad yang sepenuhnya baru untuk laga-laga setelah itu, melawan Serbia (1 Oktober) dan Yunani (4 Oktober).

Ouahbi pada Kamis menanggapi pilihan Ebnoutalib. "Kami sudah memantau Younes sejak musim lalu, dan dia juga masuk pra-seleksi pada Maret dan Juni. Dia adalah pemain yang sudah banyak mengalami cedera."

"Dia belum siap untuk ikut ke Piala Dunia. Kami sudah datang menemuinya jauh lebih awal, dan melakukan pembicaraan yang jujur tentang proyek ini. Tanpa memberi janji, seperti yang tidak kami lakukan kepada siapa pun."

"Dia sudah membuat pilihannya. Soal seleksi untuk Maroko tidak bisa dinegosiasikan. Itu harus Anda dapatkan. Apakah dia memilih Jerman? Saya mendoakan dia sukses dan urusannya juga selesai sampai di sini. Kami adalah tim peringkat keenam dunia," kata Ouahbi.



