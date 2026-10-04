Maroko gagal meraih kemenangan karena gol penyeimbang indah dari pemain pengganti Feyenoord

Maroko gagal mengalahkan Mali dalam laga persahabatan pada Minggu malam. Singa Atlas lama memimpin 1-0 berkat penalti yang sukses dieksekusi Abde Ezzalzouli. Namun, itu tidak cukup untuk mengamankan kemenangan. Pemain Feyenoord, Gaoussou Diarra, memastikan skor akhir menjadi 1-1 di Stadion Ibn Batouta, Tanger, 15 menit sebelum waktu normal berakhir.

Di kubu Maroko, pelatih Mohamed Ouahbi menurunkan dua mantan pemain menonjol Eredivisie sebagai starter: Anass Salah-Eddine dan Ismael Saibari. Abdellah Ouazane dan Oussama Targhalline memulai laga dari bangku cadangan, begitu pula bintang Brahim Díaz dan kapten Achraf Hakimi.

Maroko butuh waktu untuk menemukan ritme permainan, tetapi setelah lebih dari setengah jam akhirnya memecah kebuntuan lewat Ezzalzouli. Penyerang Real Betis itu dijatuhkan oleh Cheick Keita yang kurang waspada, lalu menaklukkan Mamadou Samassa lewat titik putih, dengan bola masuk lewat tangan sang kiper sendiri: 1-0.

Mali, yang menempatkan Diarra di bangku cadangan dan tidak diperkuat pemain Ajax Yves Bissouma karena belum cukup bugar untuk tampil pada periode internasional ini, gagal mencetak gol di babak pertama meski sempat mendapat beberapa momen berbahaya dari Mamadou Doumbia.

Maroko tentu juga beberapa kali mengancam, tetapi upaya dari antara lain Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss, dan Azzedine Ounahi belum cukup tajam untuk memaksa Samassa memungut bola dari gawangnya untuk kedua kali.

Setelah jeda, lama tidak ada gol tercipta, tetapi situasi itu akhirnya berubah. Diarra, yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-65, menyamakan kedudukan 12 menit kemudian. Winger itu menerima bola dari situasi tendangan bebas di tiang jauh dan melepaskan penyelesaian keras nan akurat ke bagian atas gawang: 1-1.

Susunan pemain Maroko: Bounou; Maamar, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi; El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli.



