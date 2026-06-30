Maroko dan Spanyol sedang dalam perjalanan... Apa yang menanti Prancis di Piala Dunia setelah lolos ke babak 16 besar?

Tim nasional Prancis melanjutkan perjalanannya di Piala Dunia 2026 setelah lolos dengan mudah atas Swedia, namun apa yang menanti mereka di babak gugur sisa turnamen ini?

Timnas Prancis berhasil mengamankan tempatnya di babak 16 besar setelah mengalahkan sesama tim Eropa dengan skor 3-0 dalam pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini di Stadion "MetLife" dalam babak 32 besar.

Tim Les Bleus akan berhadapan dengan tim nasional Paraguay, yang sebelumnya telah menyingkirkan tim nasional Jerman dalam kejutan terbesar turnamen sejauh ini.

Timnas Prancis akan menghadapi Paraguay di babak 16 besar pada pukul 00.00 dini hari Minggu mendatang di Stadion "Lincoln Financial Field".

Jalan menuju final tidaklah mudah

Rekan-rekan Kylian Mbappé menyadari bahwa jalan mereka untuk mencapai final untuk ketiga kalinya berturut-turut tidak akan mudah, karena mereka harus bersaing di jalur yang penuh rintangan.

Menurut undian Piala Dunia, jika timnas Prancis lolos ke perempat final, mereka akan berhadapan dengan pemenang antara Maroko dan Kanada, mengingat tim "Singa Atlas" akan memasuki babak 16 besar sebagai favorit untuk lolos.

Pertandingan perempat final akan digelar pada pukul 23.00 pada 9 Juli mendatang.

Jika tim Prancis berhasil mencapai babak semifinal, mereka akan berhadapan dengan salah satu tim besar, karena di jalur yang sama terdapat tim-tim tangguh seperti Spanyol, Portugal, dan Belgia.

Pertandingan tersebut akan digelar pada pukul 08.00 malam tanggal 14 Juli.

Ada 8 tim di jalur yang sama, dan salah satunya akan menghadapi Prancis — jika lolos — di semifinal.

Timnas Portugal dan Kroasia akan saling berhadapan, dan pemenangnya akan bertanding melawan pemenang dari pertandingan antara Spanyol dan Austria; dari keempat tim Eropa ini, hanya satu yang akan lolos ke perempat final.

Selain itu, tim Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina akan bertanding, dan pemenangnya akan berhadapan dengan pemenang dari pertandingan antara Belgia dan Senegal; di sini juga hanya satu tim yang akan lolos ke perempat final.

Pemenang dari pertandingan perempat final yang mempertemukan tim yang lolos dari kedua jalur tersebut akan berhadapan dengan tim Prancis, jika Les Bleus berhasil mengalahkan Paraguay dan lawannya di perempat final.