Maroko dan Kenya masih menunggu... Barcelona secara resmi menyepakati pertandingan persahabatan ketiga

Barcelona telah sepakat untuk menggelar pertandingan persahabatan ketiga selama masa persiapan musim baru, di mana mereka akan mempertahankan gelar La Liga.

Tim utama Barcelona akan kembali berlatih pada 13 Juli mendatang di Kompleks Olahraga Juan Gamper, di mana mereka akan menjalani pemeriksaan medis rutin.

Setelah itu, tim akan menjalani satu minggu latihan sebelum berangkat ke Inggris untuk mengikuti pemusatan latihan pramusim di St. George’s Park, yang akan berlangsung dari 27 Juli hingga 3 Agustus.

Klub sedang menanti kabar mengenai partisipasi para pemain internasionalnya di Piala Dunia, dan pada saat yang sama, sedang menyelesaikan penyusunan jadwal pertandingan persahabatan sebagai persiapan untuk musim baru.

Pertandingan persahabatan pertama yang telah dipastikan bagi Barcelona adalah melawan “Europa” dari Spanyol pada 24 Juli di Stadion Cita Esportiva, dilanjutkan dengan Birmingham City pada 31 Juli di Stadion St. Andrews.

Sementara klub masih menunggu detail lebih lanjut, surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Barcelona juga akan menjalani pertandingan persahabatan lainnya melawan Udinese pada 8 Agustus di Italia.

Pertandingan melawan tim Italia ini telah beredar kabarnya sejak beberapa waktu lalu, dan kini telah dikonfirmasi.

Perlu dicatat bahwa Barcelona telah menerima tawaran untuk memainkan dua pertandingan persahabatan di Rabat (Maroko) dan Nairobi (Kenya), yang keduanya belum dikonfirmasi, sementara satu pertandingan persahabatan lainnya diperkirakan akan digelar selama pemusatan latihan mereka di Inggris.

Watford dan Stoke City kemungkinan besar akan menjadi lawan utama mereka. Semua ini tanpa melupakan bahwa turnamen Piala Juan Gamper dijadwalkan pada 19 Agustus, dan lawannya belum ditentukan.