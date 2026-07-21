Maroko dan Aljazair Hadir.. FIFA Memilih 12 Gol Terindah di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan daftar final gol-gol yang dinominasikan untuk meraih penghargaan gol terbaik di putaran final Piala Dunia 2026 yang digelar Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, serta berakhir pada Minggu lalu dengan penobatan Timnas Spanyol sebagai juara untuk kali kedua sepanjang sejarahnya.

FIFA mengungkap bahwa hanya 12 gol yang dipilih dari total 308 gol yang tercipta sepanjang turnamen, yang tercatat dalam sejarah sebagai edisi dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia sejak penyelenggaraan perdananya pada tahun 1930. FIFA pun mengajak para penggemar di seluruh dunia untuk turut serta dalam pemungutan suara guna memilih gol terindah dari daftar yang dipilih dengan cermat ini.

FIFA menjelaskan bahwa proses pemungutan suara publik untuk memilih gol terbaik di turnamen akan tetap dibuka hingga tanggal 27 Juli mendatang, yakni sepekan penuh setelah berakhirnya kompetisi, guna memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin penggemar untuk memberikan suara mereka dan memilih gol yang layak dinobatkan dengan penghargaan bergengsi ini.

Dalam kejutan yang mengecewakan, daftar final tersebut sama sekali tidak memuat satu gol pun yang dicetak oleh pemain dari delapan timnas Arab yang berpartisipasi dalam turnamen, yaitu Maroko, Aljazair, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Irak, dan Yordania, meskipun sejumlah timnas tersebut menampilkan performa yang bagus dan para pemainnya mencetak gol-gol indah selama keikutsertaan mereka di Piala Dunia.

Sebaliknya, secara ironis, daftar tersebut memuat 3 dari 12 gol yang dinominasikan yang justru tercipta ke gawang timnas-timnas Arab, yang berarti seperempat dari gol-gol yang dinominasikan untuk penghargaan itu terjadi dengan mengorbankan tim-tim Arab.

Bintang Argentina Lionel Messi, kapten timnas negaranya yang menjadi runner-up, memuncaki daftar nominasi berkat gol memukaunya yang dicetak ke gawang Timnas Aljazair pada laga-laga matchday pertama fase grup di Grup Sepuluh, dalam salah satu dari tiga gol yang tercipta dengan mengorbankan timnas-timnas Arab.

Nama bintang Prancis Kylian Mbappe, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang dinobatkan sebagai top skor di edisi 2026 dengan koleksi 10 gol, juga hadir dalam daftar berkat gol atraktifnya yang dicetak ke gawang Timnas Senegal pada matchday pertama fase grup di Grup Sembilan.

Nominasi juga menampilkan kehadiran penyerang Spanyol Ferran Torres, yang mencetak satu-satunya gol emas di laga final melawan Argentina di Stadion MetLife, Negara Bagian New Jersey, yang membawa timnas negaranya meraih gelar dunia kedua sepanjang sejarahnya setelah edisi Afrika Selatan 2010.

Selain gol Torres di final, dalam daftar tersebut juga terdapat gol penyerang Argentina Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, yang dicetak ke gawang Timnas Swiss pada laga perempat final yang berakhir dengan kemenangan Argentina dan lolosnya mereka ke babak semifinal.

Dari Inggris, hadir bintang Jude Bellingham, pemain Real Madrid, dengan gol memukaunya yang dicetak ke gawang Timnas Prancis pada laga perebutan tempat ketiga dan keempat yang dimenangi Inggris hingga meraih medali perunggu.

Daftar tersebut juga menampilkan kehadiran bintang Norwegia Erling Haaland, penyerang mematikan Manchester City, berkat gol luar biasanya yang dicetak ke gawang raksasa Timnas Brasil pada laga babak 16 besar yang menyaksikan kejutan besar berupa tersingkirnya Brasil dari turnamen.

Dalam nominasi lainnya, muncul nama pemain Bosnia Kerim Alajbegovic dengan gol memukaunya yang dicetak ke gawang Timnas Qatar, pada laga-laga matchday ketiga fase grup di Grup Kedua, menjadikan gol ini sebagai gol kedua dari tiga gol yang tercipta ke gawang timnas-timnas Arab dalam daftar tersebut.

Daftar tersebut juga memuat gol penyerang Sidny Cabral, pemain Timnas Tanjung Verde, yang dicetak ke gawang Timnas Argentina sang juara bertahan pada laga babak 32 besar, dalam salah satu kejutan yang terjadi di turnamen sebelum Argentina mampu melewati rintangan dan lolos ke babak berikutnya.

Dari Haiti, FIFA menominasikan gol penyerang Wilson Isidor yang dicetak ke gawang Timnas Maroko pada laga-laga matchday ketiga fase grup di Grup Ketiga, menjadikan ini gol ketiga yang tercipta ke gawang tim-tim Arab dalam daftar final.

Nominasi juga menampilkan kehadiran penyerang Selandia Baru Elijah Just dengan gol istimewanya yang dicetak ke gawang Timnas Iran pada laga-laga fase grup, di samping gol pemain Jepang Daizen Maeda ke gawang Timnas Swedia yang juga tercipta pada fase grup.

Daftar tersebut ditutup dengan gol penyerang Uzbekistan Eldor Shomurodov yang dicetak ke gawang Timnas Kongo Demokratik pada laga-laga fase grup, sehingga lengkaplah kedua belas gol yang dinominasikan untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut.