Turnamen Piala Afrika Wanita, yang saat ini berlangsung di Maroko hingga 16 Agustus mendatang, menyaksikan babak bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah tersingkirnya Nigeria, peraih 10 gelar dari total 13 edisi, dari persaingan. Hal ini memastikan lahirnya juara baru dalam laga final yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di ibu kota Maroko.

Nigeria dikalahkan Kamerun (1-0) di babak perempat final di Stadion Larbi Zaouli, Casablanca, pada Minggu malam. Hasil ini menjadi kejutan besar bagi benua Afrika, terlebih Super Falcons baru saja meraih gelar pada edisi terakhir tahun 2024.

Nigeria Terancam Absen dari Piala Dunia

Kejutan ini mungkin terasa lebih berat bagi Nigeria, yang akan menjalani kualifikasi benua untuk lolos ke Piala Dunia 2027 di Brasil musim panas mendatang (24 Juni - 25 Juli).

Dan jika timnas Nigeria gagal memenangi kualifikasi ini, mereka akan absen dari Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak turnamen tersebut digelar pada tahun 1991, sebuah pukulan telak bagi salah satu tim sepak bola wanita terkuat di benua ini.

Maroko Berupaya Mematahkan Kutukan

Kekalahan Nigeria bisa jadi membuka peluang emas bagi Maroko untuk mewujudkan impian gelar benua pertamanya. Beberapa bulan setelah final Piala Afrika putra yang mendebarkan antara Maroko dan Senegal, timnas wanita belum pernah mendapatkan peluang sejelas ini untuk meraih gelar, setelah kalah di dua final beruntun, keduanya di kandang sendiri (2-1 dari Afrika Selatan pada 2022, dan 3-2 dari Nigeria pada 2024).

Timnas Maroko, di bawah asuhan pelatih asal Spanyol Jorge Vilda, mantan pelatih timnas juara dunia Spanyol, tampil memukau sejak awal turnamen, terutama saat mengalahkan Afrika Selatan di perempat final (2-1), dan Aljazair (1-0) di fase grup.

Aljazair Mengukir Sejarah

Edisi 2026 menjadi bersejarah bagi timnas Aljazair, yang lolos ke semifinal turnamen untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekaligus mengamankan tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2027.

Terdapat 4 tiket lolos langsung yang diberikan kepada timnas Afrika yang lolos ke semifinal Piala Afrika, dan hal ini berlaku bagi Aljazair yang menunjukkan tekad kuat sejak laga pertamanya melawan Senegal (2-0), dan terutama melawan Pantai Gading (2-1) dalam laga dramatis yang diakhiri Pantai Gading dengan 10 pemain.

Kejutan Terbesar

Timnas Malawi, yang menempati peringkat 135 dunia dalam peringkat FIFA, menorehkan babak paling gemilang dalam sejarahnya pada penampilan perdananya di turnamen benua.

Setelah menjuarai Grup Ketiga, timnas Scorchers bergabung dengan jajaran elite tim yang mencapai babak semifinal pada penampilan perdananya, menyusul kemenangan menegangkan atas Ghana (2-1). Timnas Malawi juga mengamankan salah satu dari empat tempat yang lolos langsung ke Piala Dunia 2027.

Dari satu laga ke laga berikutnya, timnas Malawi menciptakan kejutan demi kejutan, dipimpin dua bersaudari Tabitha (pemain Olympique Lyon Prancis) dan Temwa Chawinga, yang bersama-sama mencetak 6 gol dari total sembilan gol tim, terutama dalam kemenangan bersejarah atas Nigeria di laga pertama (3-2).

Semifinal Bersejarah

Sebelum laga-laga semifinal yang dijadwalkan berlangsung Rabu mendatang (Aljazair melawan Malawi pukul 19.00, dan Maroko melawan Kamerun pukul 22.00), sudah dapat dipastikan bahwa edisi 2026 akan menyaksikan lahirnya ratu baru sepak bola wanita Afrika.