Alberto Núñez Feijóo, ketua Partai Rakyat Spanyol sekaligus kandidat dalam pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada 29 November mendatang, melontarkan sikap tegas terkait penyelenggaraan laga final Piala Dunia 2030. Ia menegaskan akan mendorong penarikan diri negaranya dari penyelenggaraan turnamen tersebut jika laga final tidak digelar di tanah Spanyol.

Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia 2030, bersamaan dengan digelarnya pertandingan perayaan di Argentina, Uruguay, dan Paraguay dalam rangka 100 tahun sejak turnamen ini pertama kali diselenggarakan.

Spanyol dan Maroko bersaing untuk menjadi tuan rumah laga final turnamen, di mana masing-masing pihak bersikukuh agar pertandingan itu digelar di negaranya, sementara Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" belum memutuskan berkas ini hingga sekarang.

Dalam pernyataan yang disampaikannya kepada program "El Chiringuito", Feijóo menekankan bahwa Spanyol adalah tempat yang alami untuk menjadi tuan rumah laga terakhir di Piala Dunia 2030, dan menilai bahwa hal itu "adil, pantas, dan tidak terbantahkan".

Feijóo mengatakan sebagaimana disoroti oleh surat kabar Spanyol "Marca": "Di mana seharusnya final Piala Dunia 2030 digelar? Di tempat yang adil, pantas, dan tidak terbantahkan, yaitu di Spanyol".

Ketua Partai Rakyat itu bersandar pada tiga alasan utama untuk mendukung sikapnya, dengan menjelaskan: "Pertama, karena Spanyol mampu menyelenggarakan acara olahraga apa pun dengan sukses, dan kami telah membuktikannya. Kedua, karena Spanyol dan Portugal adalah dua negara tuan rumah dalam berkas penyelenggaraan Piala Dunia, sebelum Maroko diundang kemudian. Dan ketiga, karena Spanyol adalah kekuatan nomor satu di dunia, serta pemegang gelar Piala Dunia terakhir untuk putra dan juga putri".

Feijóo tidak hanya menuntut penyelenggaraan final, tetapi juga mengungkap sikap yang lebih keras seandainya ia menjabat sebagai kepala pemerintahan Spanyol, dengan mengatakan: "Spanyol harus menjadi tuan rumah final Piala Dunia, dan jika tidak menjadi tuan rumahnya, menurut pandangan saya, Spanyol tidak seharusnya ikut serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia".

Ketika ditanya secara langsung apakah ia akan mengambil keputusan untuk menarik diri dari penyelenggaraan turnamen seandainya ia tiba di Istana Moncloa dan laga final jatuh ke tangan Maroko, Feijóo menjawab dengan tegas: "Ya, jawabannya adalah ya".