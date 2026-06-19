"Maroko adalah negara yang luar biasa dan bahkan lebih baik daripada empat tahun lalu"

Steve Clarke waspada terhadap Maroko, lawan Skotlandia pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Pelatih timnas Skotlandia itu melihat lawan yang akan dihadapi tersebut tampil mengesankan pekan lalu dalam pertandingan pembuka melawan Brasil yang tampil buruk (1-1).

“Maroko saat ini bahkan lebih baik daripada empat tahun lalu, ketika mereka mencapai semifinal,” kata Clarke dalam konferensi pers, merujuk pada Piala Dunia 2022 di Qatar yang sangat sukses bagi Maroko, saat Prancis menghalangi langkah mereka menuju final.

Clarke menyadari bahwa Maroko adalah tim yang serba bisa dengan sejumlah pemain berbakat. “Mereka memiliki kekuatan, kecepatan, dan kualitas untuk membuka permainan dari situasi yang tampaknya tak mungkin. Mereka memang tim papan atas,” kata sang pelatih, yang menyadari bahwa Skotlandia akan menghadapi tugas berat di Boston Stadium, Foxborough.

“Kami harus tampil di level tertinggi untuk memiliki peluang. Ini tantangan besar bagi kami. Kami sangat menghormati mereka. Kami memperkirakan Maroko kemungkinan besar akan lebih banyak menguasai bola. Kami harus memastikan bahwa ketika kami menguasai bola, kami bisa menjadi ancaman bagi Maroko,” kata Clarke kepada para pemainnya.

Skotlandia menghadapi Haiti (menang 0-1) dengan formasi empat bek. Clarke tampaknya akan memilih formasi tiga bek saat menghadapi Maroko yang secara ofensif jauh lebih kuat. “Kami bisa bermain dengan berbagai cara,” kata sang pelatih sambil tetap bersikap agak hati-hati menjelang pertandingan grup kedua Piala Dunia.

“Kami adalah favorit saat melawan Haiti dan mengalami kesulitan, tetapi kami tetap berhasil menang. Kali ini kami adalah underdog, dan terkadang Skotlandia justru lebih suka berada dalam posisi itu,” kata Clarke, yang tidak menganggapnya sebagai bencana jika Maroko memulai pertandingan sebagai favorit.

Hasil imbang melawan Maroko akan membawa Skotlandia sangat dekat ke babak kedua. Namun, Clarke tidak ingin terlalu lama memikirkannya. “Kamu hanya perlu memainkan pertandingan. Yang terpenting adalah berusaha untuk menang. Dan jika tidak bisa menang, setidaknya jangan kalah. Semua skenario yang mungkin dan hal-hal lain adalah urusan media untuk dipikirkan, bukan urusan kami.”