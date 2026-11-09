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Ramos Milan InterGetty Images
Diterjemahkan oleh

Marocchi: "Ramos? Mungkin kalau Malen ditempatkan di Milan, dia tidak melakukan pekerjaan yang sama"

AC Milan

Giancarlo Marocchi berbicara tadi malam di Sky Calcio Club. Sorotannya tetap tertuju pada Gonçalo Ramos, yang belum mencetak gol di Serie A tetapi berperan penting di Genoa kemarin lewat assist untuk Pulisic:

"Milan bermain baik karena Ramos melakukan pekerjaan kotor yang sangat berguna bagi tim. Mungkin jika Malen ditempatkan di posisi itu, dia tidak akan melakukan pekerjaan yang sama. Saya pernah bermain bersama Luca Vialli selama satu musim, tetapi dia bekerja luar biasa untuk Baggio, dan hanya Roberto yang mencetak gol. Jadi, penyerang yang melakukan pekerjaan kotor sering kali berperan menentukan meski tidak mencetak gol."

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