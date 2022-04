Marko Simic 'Nyanyi' Soal Gaji Persija Jakarta, Ismed Sofyan: 'Good Job, Bro!'

Marko Simic bikin heboh karena dirinya buka-bukaan menyebut bahwa tidak mendapatkan gaji selama kurang lebih satu tahun. Pernyataan Simic ini cukup bikin kaget, karena bisa dibilang agak telat ia suarakan.

Simic memang sempat menjadi pahlawan Persija, dan idola Jakmania. Namun, kisah itu sudah menemui akhir seiring kekecewaan Simic terhadap klub ibu kota, karena haknya tidak dipenuhi dengan baik.

Sosok asal Kroasia itu menyatakan berat untuk hengkang dari Persija, tapi dirinya lelah karena haknya tidak dipenuhi dengan baik. Belum lagi, pada pekan-pekan akhir Liga 1 2021/22, Simic malah diasingkan

"Setelah berbulan-bulan janji tidak ditepati dan dibangkucadangkan hanya karena saya menagih hak, saya pikir kini saya perlu melangkah. Saya perlu melakukan yang terbaik untuk diri saya dan yang berhak saya dapatkan. Saya berada di situasi yang berat dan sulit pada tahun ini. Beberapa orang telah membahayakan karier saya dan hal ini tidak akan pernah bisa saya terima," tulis Simic.

Keputusan Simic ini nampaknya mendapat respons dari legenda Persija Jakarta, Ismef Sofyan. Bek kanan berusia 42 tahun itu nampak mendukung sikap dan keputusan Simic untuk menuntut haknya, hingga meninggalkan Persija.

Melalui Instagram pribadi miliknya, Ismed yang masih tercatat sebagai pemain Persija, memamerkan foto dirinya bersama Simic. Pemain asal Aceh itu turut menuliskan: "Good job Bro, be brave and keep fight.. [Aksi yang bagus Bro, jadilah berani dan tetap berjuang..]."

Sementara pemain lain juga bereaksi seiring pengumuman Simic untuk mundur dari Persija. Riko Simanjuntak, yang dikenal sebagai duet ciamik dari Simic, mengunggah video dirinya bersama sang striker selama membela Persija. Riko dikenal sebagai penyuplai bola setia, selama Simic membela Persija.