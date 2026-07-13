Mark van Bommel tiba-tiba menjadi kandidat pelatih tim nasional: 'Dia jelas merupakan salah satu pilihan'

Mark van Bommel menjadi salah satu kandidat untuk posisi pelatih kepala tim nasional Belgia, demikian menurut kepala redaksi sepak bola Het Laatste Nieuws, Niels Poissonnier, dalam podcast sepak bola media Belgia tersebut.

Belgia tersingkir di babak perempat final Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko oleh Spanyol. Di menit-menit akhir pertandingan tersebut, Mikel Merino berhasil mencetak gol penentu kemenangan 2-1 setelah kesalahan yang dilakukan Senne Lammens.

Menurut para jurnalis HLN, posisi Rudi García sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Pelatih asal Prancis itu mengalami kualifikasi Piala Dunia yang mengecewakan, di mana negaranya hanya berhasil finis di posisi pertama grup dengan selisih tipis di atas Wales dan Kazakhstan.

Di Nations League, García menempati posisi ketiga di grupnya. Belgia mengakhiri kompetisi dengan empat poin di grup yang juga dihuni Prancis, Italia, dan Israel.

Itulah sebabnya di podcast HLN banyak spekulasi mengenai calon pengganti García. Nama Van Bommel disebut-sebut. “Van Bommel tentu saja merupakan salah satu opsi.”

“Dia mungkin bukan satu-satunya kandidat, tetapi namanya akan sering disebut dalam beberapa pekan mendatang. Saya rasa kita harus mencari di kategori itu. Kami tidak mampu mengeluarkan dana untuk pelatih top Eropa. Itulah sebabnya kami akhirnya memilih Rudi García.”

“Kami harus mencari di kolam tertentu, dan di situlah Van Bommel berada. Jika suatu saat dia akan menerima tawaran pekerjaan di Belgia, maka itu pasti tim nasional,” tutup Poissonnier.

Van Bommel sebelumnya pernah menjadi pelatih Royal Antwerp di Belgia. Bersama klub tersebut, ia menjuarai liga pada tahun 2023 dan meraih trofi Croky Cup.