'Mark van Bommel Tiba-tiba Hampir Kembali sebagai Pelatih Kepala'

Mark van Bommel kemungkinan akan kembali ke dunia kepelatihan secara mengejutkan. Menurut media Turki, mantan pelatih PSV dan Royal Antwerp FC ini dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjadi pelatih baru Fenerbahçe. Pelatih asal Belanda ini sudah dua musim tidak terikat dengan klub mana pun, namun hal itu bisa berubah pada musim panas mendatang.

Nama Van Bommel secara tegas disebut-sebut menjelang pemilihan presiden di klub papan atas Turki tersebut. Calon presiden Aziz Yildirim dilaporkan telah menunjuk mantan pemain internasional itu sebagai pilihan utamanya untuk posisi pelatih jika ia memenangkan pemilihan. Analis Turki menilai peluang Yildirim cukup tinggi.

Menurut surat kabar olahraga besar Turki, Fanatik, telah terjadi kontak antara kubu Yildirim dan Van Bommel. Mantan gelandang tersebut dilaporkan terbuka untuk petualangan di Istanbul.

Selama setahun terakhir, Van Bommel lebih fokus pada urusan pribadinya. Mantan pelatih Royal Antwerp FC ini mendampingi putranya, Ruben van Bommel, selama proses pemulihan cedera ligamennya. Kini, setelah penyerang PSV tersebut hampir sepenuhnya pulih, tampaknya jalan terbuka untuk babak baru dalam karier kepelatihan ayahnya.

Van Bommel yang berusia 49 tahun sebelumnya pernah menjadi pelatih kepala PSV, VfL Wolfsburg, dan Antwerp. Ia terutama meraih kesuksesan di Belgia. Pada musim pertamanya, ia langsung membawa Antwerp meraih gelar juara liga dan piala, sehingga klub tersebut menjadi juara Belgia untuk pertama kalinya dalam 66 tahun. Satu musim kemudian, Van Bommel juga meraih Piala Super Belgia bersama klub asal Antwerpen tersebut.

Sementara itu, situasi di Fenerbahçe sangat tidak stabil. Klub tersebut tampaknya kembali gagal meraih gelar di Turki, di mana pesaingnya, Galatasaray, sedang menuju gelar juara.

Jika Van Bommel benar-benar menandatangani kontrak dengan Fenerbahçe, ia akan mengikuti jejak sejumlah pelatih ternama asal Belanda yang pernah berkarier di PSV. Sebelumnya, Guus Hiddink, Dick Advocaat, dan Phillip Cocu juga pernah memimpin klub raksasa Turki tersebut. Erwin Koeman pun pernah menjabat sebagai pelatih sementara di sana selama beberapa waktu.