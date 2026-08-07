Mark van Bommel pada Jumat diperkenalkan sebagai pelatih tim nasional Belgia. Pelatih berusia 49 tahun itu juga menanggapi pertanyaan apakah dirinya sempat didekati untuk menjadi pelatih tim nasional Belanda.

"Saya sangat senang berada di sini," ujar Van Bommel, yang menandatangani kontrak di Belgia hingga Piala Eropa 2028. "Saya pikir tantangan ini memang cocok untuk saya."

"Dalam dua tahun terakhir saya tidak pernah merasa: ini yang harus saya lakukan. Sejak momen ketika semuanya menjadi konkret, prosesnya berjalan cukup cepat. Ini adalah pekerjaan yang diinginkan setiap pelatih, jadi saya tidak ragu."

Belgia kini sudah memiliki pelatih tim nasional baru dalam sosok Van Bommel, sedangkan Belanda masih terus mencari sosok untuk posisi tersebut. Ronald Koeman pergi setelah Piala Dunia dan sampai sekarang penggantinya masih belum ditemukan.

Apakah Van Bommel didekati untuk pekerjaan itu? "Tidak ada kontak, tetapi saya juga tidak masalah dengan itu," katanya dengan tegas. "Saya senang federasi Belgia menelepon saya untuk melatih Setan Merah. Itu adalah tantangan yang bisa memberi saya banyak pencapaian."

Karena itu, ia juga tidak ingin menunggu panggilan dari Zeist. "Tidak, sama sekali tidak. Ketika direktur teknik Vincent (Mannaert, red.) menelepon saya, saya langsung tahu bahwa saya harus mengambil ini."

Ketika beberapa saat kemudian Van Bommel mendapat pertanyaan dari NOS apakah ia masih punya saran untuk KNVB, ia menjawab: "Tidak, saya juga sama sekali tidak akan mengatakan apa pun soal itu. Itu adalah tugas Nigel de Jong. Itu bukan tugas saya."