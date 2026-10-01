Mark van Bommel dihujani rentetan pertanyaan dalam konferensi pers tentang nama besar di Belgia

Belgia bersiap menghadapi laga kandang di Nations League pada Jumat malam melawan Turki. Pelatih tim nasional Mark van Bommel pada Kamis harus menjawab banyak pertanyaan dalam konferensi pers tentang salah satu pemainnya: Romelu Lukaku.

Lukaku telah membangun rekam jejak yang luar biasa bersama Belgia, dengan 93 gol yang membuatnya menjadi top skor sepanjang masa timnas tersebut. Penyerang Fenerbahce itu dipastikan tetap mempertahankan statusnya dalam waktu dekat. Produk akademi Anderlecht itu diikuti oleh Kevin De Bruyne, dengan 38 gol.

Namun, statusnya itu tidak membantunya pada pekan lalu dalam laga besar melawan Prancis. Penyerang berusia 33 tahun asal Antwerpen itu memulai pertandingan dari bangku cadangan dan pada akhirnya juga tidak diberi kesempatan bermain oleh Van Bommel. Saat melawan Italia pada 25 September, Lukaku masuk tujuh menit sebelum waktu normal berakhir.

Fakta bahwa Lukaku duduk di bangku cadangan dalam pertandingan-pertandingan itu sudah menarik perhatian media Belgia, tetapi minimnya menit bermain yang ia dapatkan sebagai pemain pengganti juga menjadi bahan pembicaraan. Karena itu, Van Bommel menghabiskan sebagian besar waktunya dalam konferensi pers untuk menjawab pertanyaan tentang Lukaku.

"Sama sekali tidak benar bahwa Romelu tidak bisa masuk sebagai pemain pengganti atau menjadi starter, justru sebaliknya," kata Van Bommel seperti dikutip Sporza. "Itu tergantung pada apa yang kami pikir kami butuhkan pada fase tertentu atau dalam situasi tertentu."

"Dia punya kualitas tertentu, tetapi saya merasa bahwa dalam pertandingan itu kami berada sedikit lebih jauh dari gawang, sehingga kami bisa memanfaatkan kecepatan." Baik saat melawan Italia maupun Prancis, Charles De Ketelaere menjadi starter di posisi penyerang tengah. Di Roma ia digantikan oleh Lukaku, tetapi saat melawan Prancis Van Bommel lebih memilih Matías Fernández-Pardo.

"Saya sangat sering berbicara dengan Romelu," lanjut Van Bommel. "Saya juga pernah menemuinya di Istanbul dan berbicara dengannya lewat FaceTime tentang situasi dan cara bermain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Romelu tidak bisa melakukan itu. Justru sebaliknya. Satu-satunya kekurangan adalah dia tidak banyak bermain di Fenerbahce."

"Itu harus diperhitungkan. Saya juga sudah menjelaskan kepadanya bahwa saya memilih kecepatan, bukan karena dia tampil buruk, karena dia berlatih dengan baik. Tetapi bukan berarti Anda bermain berdasarkan latihan yang bagus atau sebaliknya. Isu ini lebih besar di pihak kalian, tetapi tidak perlu mencari-cari sesuatu yang besar di baliknya."

Bagi Lukaku, pertandingan melawan Turki bisa menjadi momen yang spesial karena kini ia bermain di Turki. "Saya tidak melihat itu darinya. Dia merasa baik dan merasa nyaman," ujar Van Bommel.

Sejauh ini Lukaku menjalani musim yang kurang beruntung. Pemain berkaki kanan itu belum pasti mendapatkan tempat utama di klubnya dan sejauh ini belum mencatatkan gol maupun assist. Lukaku terikat kontrak dengan Fenerbahce hingga akhir musim, yang memiliki opsi untuk menambah satu tahun dalam kontraknya.



