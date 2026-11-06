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Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

"Mark van Bommel benar-benar muak dengan seorang pemain timnas Belgia dan tidak akan pernah lagi memanggilnya"

Belgium

Mark van Bommel tidak senang dengan Koni De Winter. Hal itu terlihat dari pernyataan pelatih timnas Belgia tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan-pertandingan UEFA Nations League yang akan dijalani negaranya.

Pada Jumat, Van Bommel mengumumkan skuadnya untuk periode pertandingan internasional mendatang. Tidak masuknya De Winter, bek AC Milan, menjadi sorotan di Belgia.

Dalam konferensi pers itu, Van Bommel menjelaskan situasinya. "Dia hanya mendapat sedikit menit bermain di Piala Dunia dan dalam periode belakangan ini. Dia merasa tidak nyaman dengan hal itu. Itu keputusannya dan saya tidak bisa mengubahnya," kata sang pelatih.

De Winter telah delapan kali membela timnas Belgia. Musim ini, ia menjadi starter dalam hampir setiap pertandingan AC Milan. Di Piala Dunia terakhir, ia tidak bermain satu menit pun.

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UEFA Nations League A

12 Nov 2026

BEL

BEL

Dari pernyataan Van Bommel, media Belgia menyimpulkan bahwa sang pelatih juga tidak akan lagi memanggilnya untuk periode pertandingan internasional berikutnya.

Sementara itu, Jari De Busser dan Mika Godts termasuk di antara pemain yang dipanggil. De Busser merupakan satu dari empat kiper yang masuk skuad.

Godts mendapati pesaing kuat di posisinya, Jeremy Doku, kembali. Penyerang Manchester City itu telah pulih dari cedera.

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