Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-EURO-2024-MATCH29-ENG-SLOGetty Images
Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Mark, ayah Jude dan Jobe Bellingham, dipanggil tim veteran Inggris kelompok usia di atas 50 tahun untuk menghadapi Republik Irlandia setelah menjalani karier produktif selama 17 tahun di sepak bola non-liga

Ikuti GOAL di Google

Mark Bellingham, ayah dari pemain timnas Inggris Jude dan Jobe, juga mendapat panggilan untuk membela Inggris. Ia akan memperkuat tim veteran Inggris usia di atas 50 tahun menghadapi Republik Irlandia. Mantan penyerang di kompetisi non-liga itu genap berusia 50 tahun pada Maret lalu dan masuk dalam skuad beranggotakan 18 pemain untuk pertandingan akhir pekan ini di Cambridgeshire.

Iklan

Penyerang tajam bersiap mencatat penampilan perdana bersama timnas

Mark berpeluang tampil untuk pertama kalinya membela negaranya akhir pekan ini, menyusul jejak kedua putranya di pentas internasional. Sebelum gantung sepatu pada 2019, penyerang itu menghabiskan 17 tahun di berbagai level kompetisi non-liga dan membela 22 klub berbeda. Ia tetap rutin bermain dalam kompetisi veteran sejak pensiun dan kini mendapat tempat di tim nasional kelompok usia di atas 50 tahun.

Mantan penyerang non-liga masuk skuad

Semasa aktif bermain, Bellingham Sr membela Cheltenham Town dan Newport County pada akhir 1990-an. Ia kemudian mencatatkan jumlah penampilan terbanyaknya bersama Leamington antara 2008 dan 2009 serta Bromsgrove Sporting pada 2014.

Setelah mencapai usia 50 tahun pada awal tahun ini, mantan penyerang tersebut kini memenuhi syarat untuk tampil di kelompok usia di atas 50 tahun. Ia akan membela negaranya pada hari yang sama ketika tim Inggris kelompok usia di atas 60 tahun juga menghadapi Irlandia di tempat yang sama.

Mengonfirmasi rincian pertandingan melalui pernyataan resmi, England Veterans menulis: “England Veterans telah mengumumkan skuad untuk dua pertandingan internasional melawan Republik Irlandia pada Minggu, 1 November, di Cambridgeshire.

Iklan
Iklan

“Pertandingan kelompok usia di atas 50 tahun dimulai pukul 14.15 dan kelompok usia di atas 60 tahun pukul 16.15 di Elite Football Complex, Cambridgeshire.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
ENG

ENG

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

CRO

CRO

Dua putra ternama lebih dulu membela timnas

Dengan mengenakan seragam Inggris, Mark mengikuti jejak kedua putranya, yang telah menjadi sosok penting di berbagai jenjang tim nasional.

Putra sulungnya, Jude, telah mencatatkan 60 penampilan bersama timnas senior Inggris pada usia 23 tahun, dengan total 14 gol dan 15 assist. Tujuh gol di antaranya tercipta pada Piala Dunia 2026 musim panas ini, ketika ia memimpin lini serang bersama Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or.

Iklan

Sementara itu, putra bungsunya, Jobe, telah menjadi sosok sentral bagi timnas Inggris U-21. Ia mencetak satu gol dan menyumbang empat assist dalam 12 penampilan, serta menjadi kapten tim dalam masing-masing dari 11 penampilan terakhirnya.

Debut pada Minggu menanti sang ayah

Bellingham Sr kini akan berupaya menandai debutnya di pentas internasional dengan gol saat pertandingan kelompok usia di atas 50 tahun dimulai pukul 14.15 pada Minggu sore di Elite Football Complex. Debut bersama tim veteran itu memberi mantan penyerang non-liga tersebut kesempatan istimewa untuk menambah babak baru dalam kisah sepakbola keluarganya. Sementara itu, Jude dan Jobe akan kembali menjalankan tugas bersama timnas Inggris pada akhir November.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.