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Mark Bellingham, ayah dari pemain timnas Inggris Jude dan Jobe, juga mendapat panggilan untuk membela Inggris. Ia akan memperkuat tim veteran Inggris usia di atas 50 tahun menghadapi Republik Irlandia. Mantan penyerang di kompetisi non-liga itu genap berusia 50 tahun pada Maret lalu dan masuk dalam skuad beranggotakan 18 pemain untuk pertandingan akhir pekan ini di Cambridgeshire.

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Penyerang tajam bersiap mencatat penampilan perdana bersama timnas

Mark berpeluang tampil untuk pertama kalinya membela negaranya akhir pekan ini, menyusul jejak kedua putranya di pentas internasional. Sebelum gantung sepatu pada 2019, penyerang itu menghabiskan 17 tahun di berbagai level kompetisi non-liga dan membela 22 klub berbeda. Ia tetap rutin bermain dalam kompetisi veteran sejak pensiun dan kini mendapat tempat di tim nasional kelompok usia di atas 50 tahun.

Mantan penyerang non-liga masuk skuad

Semasa aktif bermain, Bellingham Sr membela Cheltenham Town dan Newport County pada akhir 1990-an. Ia kemudian mencatatkan jumlah penampilan terbanyaknya bersama Leamington antara 2008 dan 2009 serta Bromsgrove Sporting pada 2014.

Setelah mencapai usia 50 tahun pada awal tahun ini, mantan penyerang tersebut kini memenuhi syarat untuk tampil di kelompok usia di atas 50 tahun. Ia akan membela negaranya pada hari yang sama ketika tim Inggris kelompok usia di atas 60 tahun juga menghadapi Irlandia di tempat yang sama.

Mengonfirmasi rincian pertandingan melalui pernyataan resmi, England Veterans menulis: “England Veterans telah mengumumkan skuad untuk dua pertandingan internasional melawan Republik Irlandia pada Minggu, 1 November, di Cambridgeshire.

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“Pertandingan kelompok usia di atas 50 tahun dimulai pukul 14.15 dan kelompok usia di atas 60 tahun pukul 16.15 di Elite Football Complex, Cambridgeshire.”

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Dua putra ternama lebih dulu membela timnas

Dengan mengenakan seragam Inggris, Mark mengikuti jejak kedua putranya, yang telah menjadi sosok penting di berbagai jenjang tim nasional.

Putra sulungnya, Jude, telah mencatatkan 60 penampilan bersama timnas senior Inggris pada usia 23 tahun, dengan total 14 gol dan 15 assist. Tujuh gol di antaranya tercipta pada Piala Dunia 2026 musim panas ini, ketika ia memimpin lini serang bersama Harry Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or.

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Sementara itu, putra bungsunya, Jobe, telah menjadi sosok sentral bagi timnas Inggris U-21. Ia mencetak satu gol dan menyumbang empat assist dalam 12 penampilan, serta menjadi kapten tim dalam masing-masing dari 11 penampilan terakhirnya.

Debut pada Minggu menanti sang ayah

Bellingham Sr kini akan berupaya menandai debutnya di pentas internasional dengan gol saat pertandingan kelompok usia di atas 50 tahun dimulai pukul 14.15 pada Minggu sore di Elite Football Complex. Debut bersama tim veteran itu memberi mantan penyerang non-liga tersebut kesempatan istimewa untuk menambah babak baru dalam kisah sepakbola keluarganya. Sementara itu, Jude dan Jobe akan kembali menjalankan tugas bersama timnas Inggris pada akhir November.