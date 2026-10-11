Mario Been masih belum terkesan dengan Sofyan Amrabat yang baru direkrut. Menurut analis ESPN itu, gelandang tersebut saat ini 'tidak memberi nilai tambah sama sekali' bagi Ajax, yang pada Sabtu membuang dua poin saat melawan NEC (1-1).

Been melihat Ajax di Johan Cruijff ArenA tampil tanpa kreativitas dan menurutnya Amrabat jelas tidak akan menjadi solusi untuk itu. "Dia tidak memberi nilai tambah sama sekali. Operan-operan ke samping, lalu saling mengalirkan bola bolak-balik. Itu bisa dilakukan siapa saja."

"Dalam pertandingan seperti ini Anda butuh kreativitas. Pemain-pemain yang bisa melewati lawan. Mereka tidak ada," kata Been, yang terkejut dengan permainan Ajax, yang sempat unggul melalui Tolu Arokodare setelah laga berjalan tujuh menit.

Amrabat sendiri tetap bermain selama 90 menit saat menghadapi NEC. Jorthy Mokio dan Julian Brandt menjadi dua pemain lain di lini tengah tiga pemain Ajax, dengan Davy Klaassen masuk sebagai pemain pengganti setelah jeda.

Been justru berbicara jauh lebih positif soal Abdellah Ouazane. Penyerang sayap itu kembali mendapat kesempatan sebagai pemain pengganti untuk membuktikan diri di hadapan pelatih Míchel. Namun, sang analis menilai winger tersebut seharusnya mendapat jauh lebih banyak waktu bermain di Ajax.

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"Lama sekali sebelum Ouazane masuk. Sepanjang pertandingan Anda menyaksikan nama-nama besar yang didatangkan Ajax, tetapi anak muda dari akademi sendiri ini dalam pandangan saya punya kualitas lebih," ujar Been kepada pelatih asal Spanyol dari klub Amsterdam itu.

"Saya akan selalu memainkannya. Dia juga bisa melewati lawan. Dan justru dalam pertandingan seperti ini, hal itu sangat penting. Kalau kemudian dia harus membuat perbedaan dalam setengah jam, mungkin itu memang terlalu banyak untuk diminta."

"Anda bisa melihat ada beberapa aksi bagus dari Ouazane. Namun, sebenarnya dia harus diberi jauh lebih banyak waktu untuk menunjukkan kualitasnya," demikian Been.