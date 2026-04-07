Mario Been: "Dia memiliki catatan yang bagus untuk kembali ke Feyenoord"

Mario Been menyambut baik perkembangan yang dialami Gjivai Zechiël (21). Analis ESPN tersebut telah memilih gelandang FC Utrecht dan Jong Oranje itu ke dalam Tim Terbaik Pekan Ini atas nama De Telegraaf.

Zechiël telah memainkan 43 pertandingan resmi untuk Utrecht musim ini. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak delapan gol dan memberikan tujuh assist.

Selain itu, pemain asal Rotterdam ini telah berkembang menjadi salah satu pilar utama Jong Oranje. Zechiël telah memainkan sepuluh pertandingan internasional junior mewakili tim tersebut.

Been melihat bahwa pemain berkaki kanan ini terus berkembang setiap pekan. “Bagi saya, Gjivai Zechiël semakin meninggalkan kesan yang baik. Ia pernah dipinjamkan oleh Feyenoord ke Sparta dan kini ke FC Utrecht.”

“Dia dinamis, kuat saat menguasai bola, dan memiliki jangkauan yang sangat luas saat tidak menguasai bola. Kemampuannya dalam duel-duel bertahan semakin membaik. Di Eredivisie, dia sudah mencetak tujuh gol dan juga mencatatkan empat assist. Angka-angka yang bagus untuk kembali ke Feyenoord,” kata Been.

Setelah musim ini, Zechiël pada prinsipnya akan kembali ke De Kuip. Di Feyenoord, dia memiliki kontrak hingga pertengahan 2028.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Zechiël saat ini mencapai 7 juta euro. Selama membela Feyenoord, ia telah tampil dalam 16 pertandingan, di mana ia tiga kali berperan sebagai pemberi assist.