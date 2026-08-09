Mario Been sama sekali tidak sependapat dengan cara kerja direktur teknik Feyenoord saat ini, Dévy Rigaux, seperti yang ia ungkapkan di De Eretribune di ESPN. Sang analis menilai Givairo Read seharusnya dijual.

Hal itu terutama berkaitan dengan nilai besar yang ingin ditebus AS Roma untuk bek sayap berusia dua puluh tahun tersebut. Kabarnya, sudah ada biaya transfer sebesar 29 juta euro, tetapi Rigaux tetap berpegang pada harga yang ia minta, yakni di atas 30 juta euro.

Apakah itu masuk akal? “Tidak, menurut saya tidak,” kata Been dengan tegas. “Saya sangat mengagumi Read, karena dia adalah bek kanan terbaik yang dimiliki Feyenoord saat ini.”

“Mereka tentu masih punya Nieuwkoop dan Lotomba, tetapi menurut saya keduanya sama-sama tidak cukup bagus. Read pantas jadi pilihan pertama, dia pemain bertalenta,” ujar Been, yang bagaimanapun juga terkejut dengan cara Feyenoord menangani situasi ini.

“30 juta... Ya, saya khawatir saya tetap akan melepasnya,” ujar Been. “Menurut saya itu uang yang sangat besar untuk pemain yang sangat bertalenta, tetapi saya rasa itu nominal yang harus dipikirkan Feyenoord secara serius.”

Karena itu, Been mencoba mencari penjelasan. “Jadi kalau Anda memilih kualitas dan ingin tampil baik di liga dan Liga Champions, serta tampaknya tidak membutuhkan uang itu... maka bagus jika mereka mempertahankannya. Tetapi itu juga harus berlaku untuk Hadj Moussa dan Ueda, yang juga diminati.”

Read sendiri tampaknya tidak terlalu bersedih dengan transfernya yang gagal, seperti yang ia katakan awal pekan ini kepada ESPN. “Itu masih bisa terjadi, tetapi tampaknya saya akan bertahan di sini musim ini. Sebenarnya saya bahkan tidak kecewa. Situasinya bisa mengarah ke dua arah. Seperti yang lebih sering saya katakan: saya tidak harus pergi dari Feyenoord. Saya masih belum selesai belajar di sini dan senang berada di sini. Tentu saja ada peluang, tetapi saya senang berada di sini.”