Marijn Beuker resmi menandatangani kontrak: gelandang tersebut menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029 bersama Ajax

Luca Messori akan tetap bermain untuk Ajax dalam beberapa tahun ke depan. Gelandang berusia 18 tahun ini telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Kontraknya sebelumnya berlaku hingga pertengahan 2027. Dengan demikian, Ajax mencegah Messori memasuki tahun terakhir kontraknya.

Messori lahir di Modena, Italia, tetapi telah tinggal di Belanda selama bertahun-tahun. Pada usia enam tahun, pemain muda internasional ini direkrut oleh Ajax, namun kemudian dilepas pada tahun 2020. Tiga tahun kemudian, klub asal Amsterdam itu kembali menghubunginya.

Musim ini, Messori yang berbakat bergantian bermain di Ajax U-19 dan Jong Ajax. Atas nama tim yang terakhir disebutkan, ia telah memainkan dua puluh pertandingan di Divisi Keuken Kampioen.

Direktur Sepak Bola Marijn Beuker merasa senang Messori tetap bertahan: “Luca telah menunjukkan musim lalu bahwa ia mampu bersaing di level sepak bola profesional. Ia adalah pemain cerdas yang mampu menciptakan ruang. Seorang pemain serang dengan kecepatan dan dinamika tinggi yang memiliki wawasan luar biasa.”

“Kami yakin akan masa depan yang cerah baginya di Ajax dan karena itu kami senang ia telah menandatangani kontrak baru,” kata Beuker.

Messori bukanlah satu-satunya pemain Ajax yang menandatangani kontrak hingga 2029 pada hari Jumat. Luca de Baat (17) asal Rotterdam juga menandatangani kontrak hingga musim panas tahun itu.