The Athletic mengungkap beberapa hari lalu bahwa ManCity dinyatakan bersalah dalam 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran terhadap aturan keuangan dan pedoman Financial Fair Play Premier League. Selain pengurangan poin dan denda besar, beberapa degradasi paksa juga disebut tidak bisa dikesampingkan. Disebutkan bahwa hukuman drakonis itu nyaris mustahil dihindari.

Bahwa gelar-gelar yang sudah diraih juga dicabut, kabarnya juga masih dalam ranah kemungkinan. Ada argumen kuat bahwa semua hasil ManCity antara 2009 dan 2018 (yang menjadi objek penyelidikan) bisa dinyatakan batal dan tidak sah.

Dalam acara talkSPORT Breakfast, Mills, yang sendiri pernah mengenakan seragam Skyblues selama lima tahun, kini angkat bicara soal tuduhan tersebut. Menurutnya, City seharusnya menerima hukuman drakonis.

"Untuk setiap musim ketika mereka berbuat curang, mereka harus dijatuhi pengurangan poin besar untuk setiap musim berikutnya. Jadi, jika mereka curang selama sembilan tahun, mereka harus dikurangi 20 poin untuk masing-masing dari sembilan musim berikutnya. Mari kita lihat apa yang masih bisa mereka lakukan setelah itu," kata Mills.

Namun, ia tidak setuju jika hanya ada degradasi paksa sederhana ke divisi dua. Sebab, klub itu pada akhirnya memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk kembali promosi setelah hanya satu tahun di kasta bawah dan langsung bersaing di papan atas.

"Saya baru saja mendengar seorang fan berkata: 'Itu akan bagus untuk divisi dua'. Tidak, tidak akan. City akan langsung promosi lagi, yang berarti dari dua tempat untuk promosi (otomatis) (dari Championship), hanya satu yang tersisa." Bahkan secara finansial pun itu tidak akan menguntungkan klub-klub divisi dua. "Dalam satu musim Anda hanya bermain dua kali melawan Manchester City, jadi Anda tidak akan mendapatkan pemasukan yang sangat besar."

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Bagaimana Premier League akan memutuskan soal Manchester City?

Bagaimana liga pada akhirnya akan mengambil keputusan masih harus dilihat. "Tidak ada sistem yang adil dan setara, karena ini menjangkau terlalu jauh ke belakang, dan ini akan menjadi sangat, sangat sulit, karena klub-klub lain kemudian akan mengeluh bahwa mereka dirugikan dan terdegradasi - bagaimana itu mau diatur?" yakin Mills

Seperti dilaporkan The Athletic, beberapa klub Premier League sudah beberapa waktu lalu menunjuk pengacara-pengacara terkemuka untuk meninjau kemungkinan klaim dalam proses melawan Skyblues. Sederhananya: jika kerugian terbukti, klub-klub tersebut akan berhak atas pembayaran kompensasi - dan nilainya mencapai jutaan. Menurut Sun, jumlahnya bisa mencapai 616 juta euro.

Namun, langkah hukum baru bisa ditempuh klub-klub itu setelah proses banding selesai. ManCity diperkirakan akan mengajukan banding. Menurut Guardian, proses ini masih bisa berlarut-larut selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.