The Athletic beberapa hari lalu mengungkapkan bahwa ManCity dinyatakan bersalah dalam 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran terhadap regulasi keuangan dan pedoman Financial Fair Play Premier League. Selain pengurangan poin dan denda besar, beberapa degradasi paksa juga disebut tidak bisa dikesampingkan. Hukuman drakonis itu disebut hampir mustahil dihindari.

Pencabutan gelar yang sudah diraih juga kabarnya masih berada dalam ranah kemungkinan. Disebutkan ada argumen kuat bahwa semua hasil ManCity antara 2009 dan 2018 (yang menjadi objek penyelidikan) dinyatakan batal dan tidak sah.

Dalam program talkSPORT Breakfast, Mills, yang sendiri pernah mengenakan seragam Skyblues selama lima tahun, kini angkat bicara soal tuduhan tersebut. Menurutnya, City seharusnya menerima hukuman drakonis.

"Untuk setiap musim ketika mereka berbuat curang, mereka harus dijatuhi pengurangan poin besar untuk setiap musim berikutnya. Jadi jika mereka curang selama sembilan tahun, mereka harus dikurangi 20 poin untuk masing-masing dari sembilan tahun berikutnya. Mari kita lihat apa yang masih bisa mereka lakukan setelah itu," kata Mills.

Namun, ia tidak setuju dengan sekadar degradasi paksa ke divisi dua. Pasalnya, klub itu memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk promosi lagi hanya setelah satu tahun di kasta bawah dan langsung kembali bersaing di papan atas.

"Saya baru saja mendengar seorang fan berkata: 'Itu akan bagus untuk divisi dua'. Tidak, itu tidak akan bagus. City akan langsung promosi lagi, yang berarti dari dua tempat untuk promosi (otomatis) (dari Championship) hanya akan tersisa satu." Bahkan secara finansial pun hal itu tidak akan menguntungkan klub-klub divisi dua. "Anda hanya bermain dua kali melawan Manchester City pada musim itu, jadi Anda tidak akan meraih pemasukan yang sangat besar."

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Bagaimana Premier League akan memutuskan soal Manchester City?

Bagaimana pada akhirnya liga akan mengambil keputusan masih harus dilihat. "Tidak ada sistem yang adil dan tepat karena ini merentang sangat jauh ke belakang, dan ini akan menjadi sangat, sangat sulit, karena klub-klub lain kemudian akan mengeluh bahwa mereka dirugikan dan terdegradasi - bagaimana itu mau diatur?" yakin Mills

Seperti dilaporkan The Athletic, sejumlah klub Premier League sudah beberapa waktu lalu menunjuk pengacara-pengacara terkemuka untuk meninjau kemungkinan klaim dalam proses melawan Skyblues. Sederhananya: jika kerugian terbukti ada, klub-klub tersebut akan berhak atas kompensasi, dan jumlahnya mencapai jutaan euro. Menurut Sun, totalnya bisa mencapai 616 juta euro.

Namun, langkah hukum baru bisa ditempuh klub-klub itu setelah proses banding selesai. ManCity diperkirakan akan mengajukan banding. Menurut Guardian, prosesnya masih bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.