"Mari berhenti mengatakan sepak bola Italia kekurangan talenta" - Bos Frosinone Massimiliano Alvini menepis anggapan itu usai menerima penghargaan Panchina d'Argento

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Pelatih kepala Frosinone Massimiliano Alvini meminta agar anggapan bahwa sepak bola Italia kekurangan talenta muda dihentikan. Menurutnya, hal itu "sama sekali tidak" benar. Peraih Panchina d'Argento 2025-26 itu telah memberi kesempatan kepada pemain muda Italia di tengah awal gemilang timnya di Serie A, tetapi ia menegaskan bertahan di kasta tertinggi tetap menjadi satu-satunya target mereka sepanjang musim.

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Alvini menerima Panchina d'Argento di Coverciano

Alvini diumumkan sebagai pemenang Panchina d'Argento 2025-26 pada Senin, penghargaan untuk pelatih terbaik di Serie B. Penghargaan itu mengakui keberhasilannya membawa Frosinone promosi otomatis musim lalu, mengakhiri dua tahun mereka di kasta kedua. Cristian Chivu dari Inter meraih penghargaan utama, Panchina d'Oro, sebagai pelatih terbaik di Serie A .

Berbicara di Coverciano dalam acara yang dihadiri Football Italia, Alvini mengatakan: "Ini bentuk pengakuan yang menyenangkan, terutama karena datang dari sesama pelatih. Kami mengawali musim di luar dugaan, tetapi ini harus menjadi bagian dari perjalanan yang lebih panjang. Ini baru permulaan, kami harus terus melangkah maju."

Alvini membela talenta muda Italia

Alvini menuai banyak pujian atas kesediaannya memercayai pemain muda Italia di Frosinone musim ini. Ia memberi kesempatan kepada pemain muda binaan dalam negeri untuk tampil di kasta tertinggi dan yakin masih banyak lagi talenta yang menunggu untuk ditemukan di seluruh negeri.

"Ada banyak pemain muda dengan masa depan cerah," katanya. "Kuncinya adalah para pemain muda ini harus punya keinginan untuk berkembang dan bekerja keras setiap hari. Itulah yang perlu mereka lakukan. Mari berhenti mengatakan bahwa sepak bola Italia kekurangan talenta, karena itu sama sekali tidak benar."

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Bertahan di Serie A tetap menjadi satu-satunya target Frosinone

Frosinone mencatatkan hasil mengesankan sejak kembali ke Serie A. Mereka berada di peringkat keenam klasemen, di atas Juventus dan hanya terpaut empat poin dari zona Liga Champions, tetapi Alvini tidak ingin siapa pun terlalu terbawa suasana.

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"Saat ini, memikirkan hal lain selain menghindari degradasi adalah kesalahan. Tujuan utama kami adalah bertahan di Serie A," katanya. "Setelah mencapai tujuan itu, kami bisa mulai membangun fondasi yang lebih kuat dan membidik hal-hal yang lebih besar. Namun, untuk saat ini, membicarakan hal lain selain bertahan di Serie A justru kontraproduktif."

Frosinone akan menghadapi ujian melawan Milan di San Siro

Setelah jeda internasional, Frosinone akan bertandang ke San Siro untuk menghadapi Milan dalam laga berat.

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"Kami harus memainkan permainan kami sendiri tanpa meremehkan lawan dan berusaha mengendalikan jalannya pertandingan," kata Alvini. "Kami tahu akan menghadapi tim kuat dengan pemain-pemain berkualitas tinggi, tetapi Anda harus selalu berusaha menerapkan filosofi permainan sendiri di lapangan."