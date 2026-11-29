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Manchester City terus kehilangan poin di Liga Primer Inggris setelah gagal kembali ke jalur kemenangan untuk laga kelima beruntun. City harus puas dengan hasil imbang dramatis melawan tuan rumah Arsenal dalam laga yang menegangkan hingga peluit akhir dan menambah tekanan bagi pelatih asal Italia, Enzo Maresca.

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Hasil imbang 2-2 menjadi akhir laga besar antara Arsenal dan Manchester City yang digelar Minggu malam di Emirates Stadium dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Primer Inggris. Pertandingan yang menghadirkan empat gol dan jalannya laga yang berubah-ubah itu tidak memberi kesempatan kepada kedua tim untuk meraih tiga poin.

Arsenal meraih satu poin yang memperkokoh posisinya di puncak klasemen, sementara Manchester City menerima pukulan baru dalam persaingan perebutan gelar setelah rentetan negatifnya berlanjut menjadi lima laga beruntun tanpa kemenangan. Situasi ini mengingatkan pada salah satu periode terburuk tim dalam beberapa tahun terakhir.

Data dari situs statistik "Squawka" mengungkap catatan negatif Manchester City, setelah tim gagal menang dalam lima laga beruntun di Liga Primer Inggris, untuk pertama kalinya sejak 2009 di bawah arahan Pep Guardiola.

Rentetan ini memiliki arti yang sangat penting mengingat ini adalah kali pertama Manchester City menjalani lima laga beruntun di kompetisi tersebut tanpa kemenangan di bawah arahan pelatihnya, Maresca, yang terbiasa membawa tim bersaing memperebutkan gelar dan memecahkan rekor.

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Kesulitan Manchester City diawali dengan kekalahan 2-1 dari Aston Villa, kemudian kalah 1-0 dari Brighton, lalu takluk 3-1 dari Nottingham Forest. Hasil mengecewakan berlanjut lewat imbang 1-1 dengan Fulham, hingga hasil imbang terbaru melawan Arsenal (2-2).

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Dengan demikian, Manchester City kehilangan 11 poin dari 15 poin yang tersedia dalam lima laga tersebut, setelah hanya mengoleksi dua poin dari dua hasil imbang dan menelan tiga kekalahan beruntun.

Angka-angka ini menempatkan Maresca di hadapan tantangan berat untuk menghentikan penurunan performa dan segera memulihkan keseimbangan tim, terlebih karena terus hilangnya poin bisa membuat misi tim semakin rumit dalam mengejar Arsenal di puncak klasemen.

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Arsenal Tetap di Puncak dengan Catatan Pertahanan Impresif

Di sisi lain, catatan menarik dalam laga besar di Emirates Stadium tidak hanya soal kesulitan Manchester City. Situs statistik "Opta" menyoroti pencapaian pertahanan istimewa Arsenal terkait penalti yang diberikan kepada lawan di kandang mereka.

Situs tersebut menyebutkan bahwa Arsenal tidak pernah sekali pun dihukum penalti dalam 53 laga kandang terakhir mereka di Liga Primer Inggris, rentetan terpanjang semacam itu bagi tim di Emirates Stadium dalam kompetisi ini.

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Catatan ini mencerminkan sebagian dari kekokohan yang dimiliki tim asal London itu di kandang, setelah berhasil menjalani 53 laga beruntun tanpa sekali pun harus menghadapi eksekusi penalti lawan di kompetisi tersebut.

Meski hasil imbang melawan Manchester City tidak memberi Arsenal tiga poin, mereka tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen dan melanjutkan perjalanan dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris.

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Selisih Enam Poin Memanaskan Perburuan Gelar

Dengan hasil ini, Arsenal mengoleksi 29 poin dan tetap memuncaki klasemen Liga Primer Inggris, sementara Manchester City mengumpulkan 23 poin di peringkat kedua.

Selisih kedua tim bertahan di angka enam poin, setelah Manchester City gagal memanfaatkan duel langsung untuk memangkas jarak dengan rival asal London tersebut.

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Di antara posisi puncak Arsenal yang relatif stabil dan krisis hasil yang menghantui Manchester City, pekan-pekan mendatang tampak menentukan dalam membentuk peta persaingan gelar. Terlebih, Maresca kini dituntut menemukan solusi cepat untuk menghentikan rentetan negatif tersebut, sebelum hilangnya poin secara beruntun berubah menjadi krisis nyata yang mengancam ambisi timnya.