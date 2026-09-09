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Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Maresca terpukau dengan penampilan Bouaddi: Aku menyangka apa yang dia lakukan datang dari Haaland atau Diaz

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
A. Bouaddi
E. Maresca
E. Haaland
R. Dias
Inggris
Maroko
Italia
Norwegia
Portugal

Manchester City mengawali perjalanannya di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Porto di Stadion Dragao.

Selain dwigol penentu Haaland di babak kedua, bintang muda asal Maroko, Ayoub Bouadi, mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya di lini tengah pada debutnya sebagai pemain inti.

Pemain berusia 18 tahun itu tampil dominan, menyelesaikan 54 umpan dari total 55, dan merebut bola sebanyak tujuh kali sebelum digantikan Mateo Kovacic pada menit ke-76.

Manajer Enzo Maresca mengungkapkan kegembiraannya atas tekad kolektif yang ditunjukkan tim selama laga Eropa yang sulit di kandang lawan, seraya menyoroti kualitas dan kedalaman skuadnya.

Dalam penilaiannya terhadap penampilan tim secara keseluruhan usai laga, pelatih asal Italia itu mengatakan kepada Amazon Prime: "Saya rasa kami mampu mencetak lebih banyak gol, terutama di babak pertama, tetapi secara umum saya rasa kami pantas memenangi pertandingan ini."

Ia menambahkan: "Kami menciptakan peluang yang cukup untuk memenangi pertandingan. Kami tidak kebobolan banyak gol. Wajar jika kami memberi beberapa peluang di sini, jadi saya senang dengan penampilan secara umum. Saya rasa saya beruntung karena semua pemain di tim ini bagus, dan itu memudahkan tugas seorang pelatih karena ia bisa memberi menit bermain kepada mereka semua, dan saya rasa para pemain yang tampil malam ini sungguh luar biasa."

Ia melanjutkan: "Setelah Maresca mengalihkan fokusnya ke penampilan tenang Bouadi di panggung besar, ia secara khusus memuji pemain muda tersebut, menegaskan bahwa apa yang ditampilkannya sungguh mengagumkan, dan ia tidak menyangka pemain itu akan mengelola pertandingan dengan cara yang selama ini ia harapkan dari pemain-pemain yang lebih berpengalaman darinya.

Ia menyatakan: "Hal yang bagus adalah Anda mengharapkan dari Haaland, Ruben Dias, dan Mateo Kovacic bagaimana cara mengelola pertandingan seperti ini, tetapi Ayoub Bouadi sama sekali tidak kebingungan. Ia bermain sangat bagus, dan saya rasa penampilannya mengagumkan."

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