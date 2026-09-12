Enzo Maresca, pelatih Manchester City, mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan dan kematangan yang ditunjukkan pemain Maroko Ayoub Bouaddi, sejak bergabung dengan klub Inggris tersebut pada bursa transfer musim panas dengan nilai 100 juta euro. Namun, pada saat yang sama, ia menekankan perlunya mengelola menit bermainnya dengan hati-hati untuk melindunginya dari kelelahan dan menjaga perkembangannya.

Maresca, dalam pernyataan yang dikutip "Sky Sports", mengatakan bahwa meski baru berusia 18 tahun, Bouaddi memiliki kecerdasan dan kematangan yang mencolok, dengan menjelaskan: "Ia cerdas dan sangat matang. Usianya baru 18 tahun, tetapi ketika Anda berbicara dengannya, ia tidak terlihat seperti itu, malah tampak seperti berusia 25 atau 26 tahun."

Bouaddi telah tampil dalam dua pertandingan Liga Primer Inggris sejauh ini, di mana ia masuk sebagai pemain pengganti, sebelum Maresca memberinya kesempatan tampil sebagai starter di Liga Champions Eropa melawan Porto, dalam laga yang dimenangkan Manchester City dengan skor dua gol tanpa balasan.

Pelatih Manchester City itu menegaskan bahwa ia tidak ingin memberikan tekanan tambahan pada pemain muda tersebut karena nilainya yang besar atau ekspektasi yang mengelilinginya, seraya berkata: "Sangat penting bagi kami untuk tidak terlalu menekannya terkait pentingnya ia bagi tim, atau pertandingan, atau waktu bermain. Saya yakin ia akan tampil luar biasa dan akan menjadi pemain istimewa bagi klub ini."

Maresca menjelaskan bahwa mengelola menit bermain para pemain muda merupakan bagian penting dari proses pengembangan mereka, seraya menunjukkan bahwa seorang pemain bisa memulai beberapa pertandingan sebagai starter, sementara di pertandingan lain tampil sebagai pemain pengganti, sesuai dengan karakter lawan dan laganya, sambil menegaskan bahwa sepak bola adalah olahraga tim dan tidak terikat pada satu pemain saja.

Sang direktur teknik menekankan perlunya melindungi bakat-bakat muda dari tekanan yang terus meningkat, baik di dalam maupun di luar klub, di tengah kemudahan menilai dan menghakimi para pemain secara terus-menerus, dengan menganggap bahwa menangani tekanan ini dengan baik merupakan unsur penting dalam perjalanan perkembangan mereka.

Bouaddi menghadapi persaingan ketat untuk posisinya di lini tengah, di tengah kehadiran Enzo Fernandez dan Elliot Anderson, yang bergabung dengan Manchester City dengan nilai masing-masing 145 dan 135 juta euro, sehingga membuat tugas pemain Maroko itu untuk mengamankan tempat sebagai starter secara reguler menjadi tantangan besar pada periode mendatang.